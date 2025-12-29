Chenoa confía en el diseñador estrella de la Reina Sofía para competir con Pedroche en las Campanadas

La cuenta atrás para las Campanadas ya ha comenzado. En apenas unas horas el mundo entero despedirá el 2025 y en el caso de la mayoría de los españoles lo haremos tomando las uvas. Cada una de las cadenas de televisión ya ha confirmado cuál será su apuesta para la última emisión del año y quiénes serán los responsables de acompañarnos en las Campanadas. Al clásico de Pedroche y Alberto Chicote se ha sumado este año un inesperado dúo, formado por Chenoa y Estopa. Ellos serán quienes retransmitan las Campanadas en TVE en sustitución de Buenafuente y Silvia Abril, que eran la opción inicial.

Una de las cuestiones que más interés genera es el vestido elegido por las mujeres que se ponen al frente de estas retransmisiones. El look de Pedroche siempre es el que más expectación provoca, y a pesar de que TVE suele contar con un público fiel, esta cuestión hace que el estilismo de la responsable de las Campanadas tenga más importancia ya que se harán numerosas comparaciones.

El diseñador de la Reina Sofía

Por este motivo, Chenoa ha decidido ponerse en las expertas manos del diseñador Alejandro de Miguel, responsable de algunos de los estilismos más alabados de la Reina Sofía. El modista manchego es el artífice, entre otros, del espectacular modelo en color rosa que la madre del Rey Felipe VI lució el pasado mes de noviembre cuando el monarca le impuso el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro por su compromiso y servicio a España y a la monarquía.

La Reina Sofía vestida de Alejandro de Miguel. (Foto: Gtres)

Además de ser diseñador de cabecera de la Reina Sofía, Alejandro de Miguel ha vestido a numerosos rostros conocidos del panorama nacional en esta noche tan especial. Entre ellos, Anne Igartiburu, Cristina Pardo o Paz Padilla. Ana Obregón confió en él en su regreso a las Campanadas tras la muerte de su hijo, así como el año posterior, aunque finalmente no pudo presentarlas debido a que dio positivo en coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro de Miguel (@alejandrodemigueloficial)

Los detalles del vestido de Chenoa

El vestido de Chenoa es uno de los secretos mejor guardados y no será hasta la noche del 31 cuando lo veamos en directo. El diseñador no ha podido coincidir con la artista personalmente, pero esto no ha sido óbice para llevar a cabo el proyecto. La comunicación entre ellos ha sido vía telefónica, pero todo ha ido a la perfección. De Miguel puede presumir de ser el modista que más vestidos ha firmado para las Campanadas, no solamente en TVE, sino también en otras cadenas. Es algo que le hace mucha ilusión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

En unas declaraciones a la revista Diez Minutos, el modista ha confirmado que se trata de un vestido de color claro y muy luminoso. Todo su taller se ha dedicado en los últimos días a la confección del modelo -siete costureras y más de 150 horas- y la cantante está encantada con el resultado. Tal como ha explicado el diseñador, le mandó un par de bocetos a la artista y Chenoa escogió el mismo que él había pensado para ella, así que fue como un flechazo.