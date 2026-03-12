Esta noche, el plató de El Hormiguero recibirá a dos de los intérpretes más prestigiosos y reconocibles del cine en español: Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia. Ambos visitan el programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, Amarga Navidad, la última película dirigida por Pedro Almodóvar que llegará a los cines el próximo 20 de marzo. La entrevista promete ser una auténtica noche de cine en la que los actores repasarán su trayectoria, hablarán de sus nuevos retos interpretativos y compartirán algunas de las experiencias más personales que han marcado su carrera.

La película que los reúne en esta ocasión mezcla drama familiar y reflexión emocional en torno a la Navidad. En ella, Lennie interpreta a Elsa, una directora de publicidad que atraviesa un momento de crisis tras la muerte de su madre durante el puente de diciembre. Incapaz de afrontar el duelo, la protagonista se refugia en el trabajo hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse y replantearse su vida. En paralelo, la historia presenta a Raúl, un guionista interpretado por Sbaraglia que, en plena sequía creativa, decide escribir un guion inspirado precisamente en la historia de Elsa, explorando así los límites entre la realidad, la memoria y la ficción.

Para ambos intérpretes, este proyecto supone el encuentro de dos trayectorias sólidas dentro del cine iberoamericano. En el caso de Bárbara Lennie, su nombre lleva más de dos décadas vinculado al cine español contemporáneo. Nacida en Madrid y con raíces argentinas por parte de su padre, la actriz se ha consolidado como una de las intérpretes más respetadas de su generación gracias a su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionalmente intensos. Su carrera está marcada por títulos como Magical Girl, que le valió el premio Goya a mejor actriz protagonista en 2015, así como por trabajos muy reconocidos como Obaba o Los renglones torcidos de Dios.

A lo largo de los años, Lennie ha demostrado una notable versatilidad, moviéndose con naturalidad entre el cine de autor, el thriller psicológico y el drama íntimo. Además de su presencia en la gran pantalla, también ha participado en importantes proyectos televisivos y teatrales, lo que ha contribuido a consolidar su prestigio dentro de la industria audiovisual. Su estilo interpretativo se caracteriza por una gran intensidad emocional y una capacidad casi camaleónica para transformarse en cada personaje.

Fuera de los focos, la actriz mantiene una vida personal discreta. Desde hace casi una década comparte su vida con el director y realizador Diego Postigo, con quien formó una familia tras conocerse en el entorno creativo madrileño. La pareja, que tuvo una hija en 2022, ha preferido siempre mantener su intimidad alejada del foco mediático. Su vida familiar transcurre entre la rutina cotidiana y los proyectos profesionales que ambos desarrollan dentro del mundo cultural y audiovisual.

Por su parte, Leonardo Sbaraglia es uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional. Su carrera comenzó a una edad muy temprana en la televisión argentina, especialmente tras su participación en la popular serie juvenil Clave de sol. Con el paso del tiempo, su talento lo llevó a convertirse en una figura clave del cine argentino y, posteriormente, a trabajar con frecuencia en producciones españolas e internacionales. Entre sus trabajos más recordados se encuentra la película Plata quemada, considerada por muchos un título de culto dentro del cine latinoamericano. A lo largo de su carrera, Sbaraglia ha demostrado una enorme versatilidad, alternando entre thrillers, dramas históricos y producciones televisivas de gran repercusión. Su estilo interpretativo, intenso y profundamente emocional, le ha permitido construir personajes complejos que han sido muy valorados tanto por la crítica como por el público.

En los últimos años, el actor también ha protagonizado nuevos desafíos interpretativos, como su papel en la serie Menem, donde encarna al ex presidente argentino Carlos Saúl Menem. Este proyecto confirma su capacidad para abordar registros muy distintos y su compromiso con personajes que requieren una gran transformación.

Más allá de su carrera profesional, Sbaraglia también ha compartido en diversas entrevistas algunos episodios personales que marcaron su juventud. Uno de los más conocidos es el hecho de que tardó décadas en completar sus estudios secundarios, después de que una profesora lo suspendiera en química por considerar incompatible su carrera como actor con el ámbito académico. El intérprete decidió cerrar esa etapa pendiente a los 43 años, cuando finalmente rindió el examen y obtuvo su título, un gesto que él mismo ha descrito como una victoria personal.