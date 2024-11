Las consecuencias que ha dejado la DANA han sido catastróficas. Más de 200 muertos y un número por definir de desaparecidos, así como numerosos destrozos, sobre todo, en la Comunidad Valenciana, una de las zonas más afectadas por el fuerte temporal. Sobre lo ocurrido se han pronunciado numerosos rostros conocidos, entre ellos, Miguel Bosé. El cantante generó, una vez más, una gran polémica por sus palabras. Sobre esto ha halado Bárbara Lennie, pareja de Diego Postigo, ex marido de Bimba Bosé (sobrina del cantante).

La actriz ha acudido a la premiere de su última película Verano en diciembre y, tras posar en el photocall habilitado ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. Durante su conversación con la prensa ha sido preguntada acerca de la opinión del intérprete de Amante bandido, sin embargo, se ha desmarcado. «Si no fueran polémicas me parecería rarísimo», ha dicho en un primer momento para después asegurar que no las había leído.

Bárbara Lennie en un evento. (Foto: Gtres)

«A veces mi capacidad para protegerme de ciertas cosas es muy alta», ha proseguido. «Lo he oído de refilón, pero no le he prestado especial atención. No las voy a juzgar ni valorar», ha insistido. «No lo he atendido con concentración», ha desvelado antes de marcharse.

Las declaraciones de Miguel Bosé

El artista publicó un mensaje a través de las redes sociales con el que expresó su tristeza por las consecuencias de la DANA. Sin embargo, también aprovechó para negar la existencia de un cambio climático. «Todo ha sido provocado por un grupo de delincuentes malparidos. La gente debe despertarse de una vez y dejar de pensar que todo se debe al cambio climático, antes dicho calentamiento global. No existe tal cosa. Están empeñados en vender’ algo que no existe y que ellos mismos provocan para lucrarse una vez más», explicó en un mensaje que ha difundido a través de Instagram y de X.

Miguel Bosé, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Miguel Bosé también indicó que lo ocurrido por la DANA es «la consecuencia ya sobradamente documentada y pública de una suma de pésimas y criminales prácticas llevadas a cabo por gobiernos que, entre destrucciones de presas y embalses, y sobre todo con la práctica desmedida y sin control de las ingenierías climáticas», indicó.

Miguel Bosé, en un evento en Vitoria. (Foto: Gtres)

También, aprovechó las redes sociales para atacar a Pedro Sánchez. «A ver si lo entiendes de una puñetera vez. A ver si te entra ya en la cabeza para los restos. Esos ‘violentos marginales’ de los que huiste como el cobarde que eres es gente desesperada que lo ha perdido todo. ¡Cómo te atreves a insultarles! Ellos somos todos y al igual que ellos España entera no te quiere. ¡Qué no te quiere! Dimite. Desaparece», expresó, muy molesto, Miguel Bosé.