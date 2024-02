El motivo por el cual Miguel Bosé no está dispuesto a volverse a vivir a España por ahora

Miguel Bosé ha confesado que, por ahora, no está dispuesto a volver a vivir en España. Desde finales de 2018, el artista se mudó a México, donde ha construido una familia. El pasado mes de agosto, la seguridad del cantante se vio en peligro tras sufrir un robo en su propio domicilio. Es por ello que, en ese momento, se especuló que el intérprete de Amante bandido se podría estar replanteando mudarse a España. Lejos de haber tomado esa decisión, Miguel ha confesado los motivos por los cuales no asentaría nuevamente sus bases en España.

«Por el momento estoy muy bien donde estoy; mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan en mi vida. Es un país maravilloso; ahí están estudiando, tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos», ha declarado Miguel Bosé en una entrevista concedida a la revista Shangay. Después de poner fin a su extensa relación con Nacho Palau, el cantante se estableció en una de las zonas más exclusivas del país, específicamente en la lujosa urbanización conocida como Rancho San Francisco. Además, la zona cuenta con varias universidades privadas y prestigiosos colegios bilingües, incluido el que asisten sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo. Estos niños nacieron el 26 de marzo de 2011 mediante gestación subrogada.

Miguel Bosé y Nacho Palau/ Gtres

Miguel Bosé confiesa la razón por la que nunca ha hablado claro

Desde que Miguel Bosé comenzó a hacerse un hueco en la industria musical con su tema Linda, hace casi 50 años, siempre ha optado por hablar lo menos posible de su vida privada. Uno de los asuntos por los que ha recibido más críticas durante todos los años ha sido por no hablar claramente de su orientación sexual. «No creo que esas cosas puedan guiar o ayudar a determinada gente. Uno se siente cómodo o no se siente cómodo, y tiene el derecho de decirlo o no. Ver cuándo lo dice, cómo lo dice. Muchas veces yo creo que mucha gente que hubiese estado predispuesta a declararse antes de lo que lo hizo no lo hizo precisamente porque había una presión de la comunidad, del colectivo, muy mal llevadera. Uno se sentía a veces ahogado», ha dicho el artista en la citada revista.

Miguel Bosé en una ‘premier’/ Gtres

«Es la que más respeta la gente que en principio no respeta a esta comunidad. El explayarse con descaro, con violencia o con imposición, yo creo que hubiera hecho mucho daño. La gente que lo ha hecho de forma discreta (y yo lo llevo de forma discreta) en paralelo a su vida normal, con naturalidad y con elegancia, creo que ha hecho muchísimo más que nadie», ha continuado añadiendo y defendiendo su discreción. «Hay que hacer las cosas con mucha naturalidad, que es de lo que yo siempre presumo. Todos los cambios y todas las actitudes, las luchas, los apoyos que hice…, los hice de forma muy natural, jamás forcé absolutamente nada, y creo que eso fue muy bien recibido, dejó mucho poso», ha finalizado, siendo consciente de que se ha convertido en un icono para la comunidad LGTBIQ+.