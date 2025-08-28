Pedro Almodóvar siempre ha sentido una profunda admiración por Pedro Sánchez que, a su parecer, es el mejor líder que España puede tener -a pesar de todos los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses y que repercuten directamente a los ciudadanos-. El cineasta ha reaparecido en las redes sociales de Artistas con Palestina para hacerle una importante petición al presidente del Gobierno, como si de su jefe se tratara. Es más, más que una sugerencia, le ha impuesto una medida que el político debería tomar.

Sabida es la fascinación del director de cine al gobernante -y viceversa-. Almodóvar siempre ha llevado por bandera y ha defendido las medidas de Sánchez -sobre todo las que tienen que ver con los asuntos sociales o la cultura-. Sin embargo, ahora le ha hecho una firme propuesta para que España termine de una vez sus relaciones con Israel debido al conflicto armado contra el pueblo palestino.

La sugerencia de Almodóvar a Sánchez

El manchego ha reaparecido en vídeo en redes sociales para dirigirse al Ejecutivo con un contundente mensaje. «Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero», pide con un tono impositivo en el que detalla, con un tiempo verbal imperativo, que rompa relaciones de todo tipo y detallando todo lo que tiene que hacer Sánchez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Deseo (@eldeseo_)

Asimismo, también ha querido referirse directamente a Sánchez para hacerle la petición, como si de su jefe se tratase: «También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa».

Finalmente, en este comunicado audiovisual, el cineasta ha aprovechado su influencia en el universo 2.0, para animar a los usuarios a que formen parte de la campaña #AccionesYA: «Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, grábate, usa el hashtag #AccionesYa y etiqueta a @artistasconpalestina».

Los rostros conocidos que se han sumado a la causa

Almodóvar no ha sido el único rostro público que ha formado parte de este movimiento promovido por artistas. La cantante Rozalén también ha querido participar con un contundente mensaje: «Me duele mucho. Pero me alivia saber que es un sentimiento compartido. Me uno a este grupo de artistas que está apoyando a Palestina y yo me pregunto a mí y pregunto a quiénes nos gobiernan desde España: ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántas más vidas tienen que romperse para que de verdad se tomen medidas y haya acciones para terminar con esto tan doloroso? Se supone que son ellos los que pueden hacer algo y esto no para».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacoleon

Por su parte, también ha querido lanzar un reivindicativo discurso Paco León: «¿Podemos hacer algo para parar este horror que está sucediendo en Gaza?¿Qué tiene que ocurrir para que la ONU tome medidas urgentes y eficaces?¿Se puede sentir presionado Estados Unidos? No tiene buena pinta, pero lo tenemos que intentar cada uno desde donde esté».