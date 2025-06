La última comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha causado un gran revuelo en la sociedad civil y, también, entre los famosos. Son muchos los rostros conocidos los que han estallado como nunca contra el líder del PSOE que, en su última rueda de prensa, dijo desconocer los movimientos de Santos Cerdán, el ya ex secretario de Organización de su partido tras un informe de la UCO que revela conversaciones comprometidas en las que se le vincula por un presunto pago de comisiones por adjudicación de obras públicas.

Una vez más, el marido de Begoña Gómez -que también está imputada, al igual que el hermano del Presidente del Gobierno de España-, ha reiterado que nada de lo que ocurre entre los miembros de su partido es su culpa y, por ende, que es desconocedor de los gestos en B de los mismos. Una postura que por ejemplo, Pablo Motos, le ha calificado como «incompetente» al no saber qué es lo que ocurre en la cúpula del PSOE.

Los famosos que piden la dimisión de Sánchez

Pablo Motos fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente sobre la última rueda de prensa de Sánchez que tuvo lugar a media tarde el pasado 12 de junio. «Hacerse la víctima le vino muy bien la otra vez. El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad, la culpa es de los demás. Decir que lo siente muchísimo cuando ha sido el que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Si lo sabías eras cómplice y si no lo sabías eres incompetente», dijo el presentador que fue uno de los comunicadores que el Presidente del Gobierno no vetó a la hora de hacer entrevistas en su última campaña electoral.

El conductor de El Hormiguero no ha sido el único que ha aprovechado su programa para cargar duramente contra Pedro Sánchez. Ana Rosa Quintana ha dedicado su último monólogo para criticar las decisiones del ejecutivo y la actitud del Presidente del Gobierno: «Son unos sinvergüenzas. Llevan robándonos 11 años mientras hablaban de bulos, de fango y de regeneración. 11 años de corrupción, cloacas, pucherazos, fontaneros, comisiones ilegales, prostitutas, cohecho, prevaricación y nepotismo. Un informe demoledor de la Guardia Civil al que el presidente da carpetazo con un todo esto no tiene nada que ver conmigo. Pío, pío, que yo no he sido. Resulta que ir montando en un Peugeot recorriendo España con una organización criminal no tiene nada que ver con el presidente. Como si Sánchez fuese el pasajero de un bla bla car en el que ha coincidido por casualidad con tres chorizos que lo llevaron por casualidad hasta La Moncloa. ¿Las consecuencias? De momento ninguna. Ni elecciones anticipadas ni dimisión. Tan sólo una auditoría externa, como si en los libros de cuentas se reflejasen las mordidas como hacía Al Capone».

Ana Obregón y su sobrina, Celia Vega, muy críticas con el Gobierno y Pedro Sánchez. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Ana Obregón, que siempre ha sido muy crítica con las medidas del ejecutivo en cuanto a la gestión del dinero público, también se ha pronunciado en redes sociales, al igual que su sobrina, Celia Vega Penichet, que han manifestado en sus respectivas redes sociales que están en desacuerdo con la última intervención de Sánchez y no han dudado en pedir su dimisión.

Según el presidente del gobierno @sanchezcastejon ,

todos deben asumir responsabilidades…todos menos él. https://t.co/0Bt9p5Treq — Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 12, 2025

Los hermanos Rivera Ordóñez también se han hecho eco sobre la gran preocupación que sienten la mayoría de los españoles por las decisiones del Gobierno de España. Si por algo se caracterizan los hijos de Paquirri y Carmina Ordóñez es por no amedrentarse ante los que defienden la libertad de expresión pero que precisamente son los que luego no dejan ejercerla. «Según el Presidente del Gobierno, todos deben asumir responsabilidades… todos menos él», ha escrito Cayetano. Por su parte, el marido de Lourdes Montes ha pedido que le den «un Oscar a Pinocho» junto a una imagen en la que aparece el líder del PSOE.

Diego Matamoros y Carla Barber también se han pronunciado en redes. (FOTO: REDES SOCIALES)

También una ex pareja de la crónica social ha querido dar su opinión sobre la nefasta gestión de la cúpula del ejecutivo: Carla Barber y Diego Matamoros.