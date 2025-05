Pablo Motos habla como nunca sobre su boda con Laura Llopis: "Nos comimos una paella"

Pablo Motos se ha consolidado como uno de los presentadores de televisión más conocidos y queridos del panorama nacional. Sin embargo, lo cierto es que poco o nada se sabe acerca de su vida privada. Y es que el encargado de conducir cada noche El Hormiguero siempre ha sido muy celoso de su intimidad. Sin embargo, el pasado 26 de mayo, durante su entrevista con la cantante Emilia, ha roto inesperadamente con su discreción y ha desvelado algunos detalles de su boda con Laura Llopis que, hasta ahora, no eran conocidos en la esfera pública.

«Yo me casé de una manera íntima, con mi familia», comenzaba a decir. «Tan íntima que no nos invitaste», apostillaban Trancas y Barrancas en ese momento. Unas palabras que incitaron aún más a Motos a explicar los motivos por los que quiso celebrar así su enlace matrimonial. «No. No invité a nadie. Fuimos mi mujer y yo, su familia y la mía. Y luego nos comimos una paella. Fue una cosa discreta», añadía.

Pablo Motos y la cantante Emilia Mernes en ‘El Hormiguero’. (Foto: Atresmedia)

Estos datos se unen a los que reveló hace tan sólo unos meses en el mismo plató de Atresmedia señalado, donde junto a los colaboradores del programa confesó que «no les apetecía montar un sarao» y que por eso prefirieron hacerlo de la manera más discreta posible. «En el juzgado me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones muy raras y me llevaron a la parte de arriba para que no nos pillaran los fotógrafos», confesó.

¿Quién es Laura Llopis, la mujer de Pablo Motos?

Pablo Motos y Laura Llopis llevan casados desde hace más de dos décadas. Se conocieron trabajando juntos en Onda Cero Valencia y, desde entonces, no se han vuelto a separar. Las escasas declaraciones que ha dado el presentador sobre su mujer siempre han estado marcadas por los halagos. De hecho, durante una entrevista que realizó a Mariló Montero en su propio programa, aseguró que Laura «era mejor que él en todos los sentidos». «Es mejor persona y muy culta. Nos conocimos en la radio. Yo era presentador y ella estaba en producción. Y me fui enamorando», expresó.

Pablo Motos y Laura Llopis. (Foto: Gtres)

El matrimonio no tiene hijos en común, pero, fruto de anteriores relaciones, Laura tiene dos hijas que, según varios medios, también trabajan en el programa del prime time de Antena 3, al igual que ella. Por ahora, ninguna de las tres ha querido aparecer frente a las cámaras, y es que, al parecer, Laura prefiere mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de estar casada con uno de los hombres más populares de la parrilla televisiva de nuestro país. Es por ello por lo que es un personaje completamente desconocido que ha logrado que no trascienda ningún dato sobre ella. De hecho, ni siquiera se sabe con exactitud la edad que tiene. Tan sólo se conoce que, actualmente, es la encargada de preparar los guiones de las entrevistas que realizan Trancas y Barrancas cada noche en la pequeña pantalla.