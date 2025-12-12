El dardo de Elena Tablada a Javier Ungría durante una noche de encuentros con Rosanna Zanetti

La guerra entre Elena Tablada y Javier Ungría continúa dando mucho de qué hablar. Después de que la diseñadora acudiera al plató de ¡De viernes! para hablar como nunca antes lo había hecho sobre su separación, desvelando que se arrepiente de haberse casado, el empresario se ha sentado en el plató de El tiempo justo para contestar a cada uno de sus reproches. Con sus declaraciones, ambos dejaron claro que no existe una relación fluida y cordial entre ellos y que tan solo tienen contacto para tratar temas relacionados con la hija que tienen en común. Sin embargo esto no ha acabado aquí. Y es que horas después de la intervención televisiva de Ungría, Elena reaparecía públicamente y volvía a la carga, lanzando un dardo contra el mencionado que no ha pasado desapercibido.

Todo ha ocurrido durante la celebración de la IV edición de los Premios Ídolo en Madrid, donde a su llegada, Tablada atendió a los medios de comunicación con la mejor de sus sonrisas. Sin embargo, los reporteros no quisieron dejar pasar la oportunidad de preguntarle acerca de las últimas declaraciones que había ofrecido Javier Ungría en televisión, algo que enseguida hizo que cambiara su humor ante las cámaras.

Elena Tablada en los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

«No lo vi. Estaba con mis hijas. Pero no me sorprende verlo en un plató de televisión. Aun así, eso es agua pasada. Yo tengo planes nuevos, planes de futuro muy bonitos… Y miro hacia el futuro, que al final la vida es eso, el futuro. Y soy feliz. No quiero hablar más de eso», comenzaba a decir. Añadía que consideraba que Javier pertenecía a capítulos pasados de su vida y que por eso «no encontraba el sentido a hablar de ello». «En la vida es súper importante cerrar etapas», sentenciaba. Sin embargo, antes de despedirse, un reportero le hacía hincapié en que Ungría había señalado que no entendía del todo su trabajo, algo que Elena contestaba de una manera tajante: «Pregúntale por el suyo», zanjaba.

Su reencuentro con Rosanna Zanetti

Más allá de lanzar ese sonado zasca a Javier Ungría, Elena también se reencontró durante los Premios Ídolo con Rosanna Zanetti, la cual también estaba invitada. Se desconoce como fue su trato en el transcurso de la gala, pero lo cierto es que hace relativamente poco, concretamente el pasado mes de mayo, fue la propia diseñadora la que confesó en el programa Y ahora Sonsoles que después del conflicto que mantuvieron, a día de hoy todo era agua pasada.

«A día de hoy le agradezco que trate bien a mi hija, que la peine, que la ayude…yo soy una persona de no tener conflictos […] Ahora nos hablamos, comentamos cosas de la adolescencia, lo típico. El padre de mi hija es él y es con el que tengo que hablar las cosas. Limé una aspereza que era innecesaria. Decidí barrer y liberarme», comentó por aquel entonces. Ahora, Elena ha aprovechado su presencia en el evento mencionado para asegurar que «todo pasa dependiendo de la persona y si quieres que pase».