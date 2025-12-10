Javier Ungría, en pie de guerra contra Elena Tablada: "No hay manera"

Javier Ungría ha reaparecido en Telecinco, donde ha hablado sobre la actual relación que mantiene con su ex, Elena Tablada, además de responder a sus últimos ataques. La historia de amor de la pareja duraba 6 años, tiempo durante el cual incluso llegaron a casarse en dos ocasiones y tuvieron una hija.

Sin embargo, a partir de que anunciasen su ruptura en agosto de 2022, se han visto envueltos en una guerra que no parece tener fin. «La relación es mala. Mantenemos el contacto lo estrictamente necesario para tratar todo lo relacionado con la hija que tenemos en común», ha confesado Ungría en El tiempo justo.

Captura de Javier Ungría en el plató de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Tal y como explica el empresario, parece que «no hay manera de que nos pongamos de acuerdo». Un proceso tortuoso que les ha llevado a pasearse por numerosos platós de televisión en medio de una constante guerra de reproches. Y a eso se suma que el proceso judicial ya dura 3 años, lo que también supone un importante gasto económico.

Javier Ungría responde a Elena Tablada en plató: “Lo que más me duele es que mi hija pueda ver todo esto dentro de 15 años” https://t.co/WYbcYivD0m — El tiempo justo (@eltiempojusto) December 10, 2025

Javier Ungría responde a Elena Tablada

«Las cosas no terminaron de la mejor manera, pero lo que vino después fue todavía peor», se ha lamentado Ungría. «No me gustó nada que fuese a televisión a airear nuestras intimidades, y mucho menos que hablase de mi familia», ha argumentado respecto a los ataques recibidos por parte de su ex.

Según la versión de Tablada, ella decidía poner fin a su relación por el trato que Javier Ungría daba a su hija mayor, Ella, con la que no terminaba de conectar. «Esta relación se rompe de una manera muy tormentosa, él llegó a decir que le había cogido manía a mi hija». De igual modo, ella aseguraba que no le hacía ilusión ni quería casarse, pero quiso darle una oportunidad para sentar la cabeza y formar una familia. De hecho, incluso llegaba a reconocer que le había puesto un detective privado al empresario por recomendación de su abogada.

Captura de Javier Ungría en el plató de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

«De todo lo que dice, lo que más me duele es que se vio obligada a casarse, porque yo lo recuerdo de manera bastante diferente», ha señalado al respecto el que fuese concursante de Supervivientes. «Tuvimos unos años muy buenos y yo he estado muy enamorado de ella. Yo de eso no me olvido», ha sentenciado.

Una disputa que no parece tener fin

En cuanto a los principales motivos por los que Elena decidió ponerle un detective privado, él considera que la modelo buscaba «descubrir si contaba con recursos económicos suficientes para poder satisfacer sus demandas». «Fueron dos empresas de detectives y durante ocho meses. El informe ponía donde había estado y cuánto me había gastado».

Sin embargo, Javier Ungría remarca que su mayor preocupación es que «dentro de 10 años una persona pueda ver esto en televisión», ha dicho en referencia a su hija. «Tenemos dificultades constantemente con todo, discutimos por cualquier cosa. Es que cuando una parte no ayuda, la otra tampoco. Yo no soy ningún santo», ha concluido tajante.

Javier Ungría y Elena Tablada. (Foto: Gtres)

Unas declaraciones que no le habrían hecho ninguna gracia a Tablada, quien ha visto el programa y ha invitado a su ex a «trabajar más y pasearse menos por los platós de televisión». De igual modo, la modelo ha señalado que no le sorprende ver a Ungría en Telecinco. «No soporta no ser nadie», ha sentenciado molesta.