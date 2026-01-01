Lluvia de críticas ante la primera aparición de Amaia Montero con ‘La Oreja de Van Gogh’

Todos los ojos estaban puestos anoche en el Palacio Miramar de San Sebastián, lugar escogido por Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh para dar la bienvenida al 2026 y presentar su nuevo sencillo: Todos estamos bailando la misma canción. Después de meses repletos de especulaciones, y tras confirmarse el regreso de la cantante como vocalista del grupo, la expectación era máxima. De hecho, la propia discográfica Sony Music ha señalado que este año promete «ser decisivo e histórico» para ellos.

Sin embargo, las reacciones que se han generado en torno a su actuación no han sido las esperadas ni mucho menos, dando pie a una gran cantidad de críticas y comentarios al respecto: desde el controvertido atuendo escogido por Amaia, hasta la propia letra de la canción. Y es que mientras unos celebraron el hecho de que los donostiarras vuelvan a actuar juntos, otros se han mostrado implacables e incluso apuntan al uso de autotune.

El espectacular Palacio Miramar de San Sebastián es el escenario del reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh). ¡Impresionante cierre del especial de #LaCasaDeLaMúsicaRTVE! 🎆#RTVELaQueQuierespic.twitter.com/7x4KyIpbsf — RTVE (@rtve) December 31, 2025

«Qué maravilla de canci ón. Hacía años que LOVG no sonaba así de bien», han señalado algunos usuarios. «La voz de Amaia es especial , es única. Una marca incombustible e inigualable». Mientras que otros aseguran que haya podido hacer playback», destacando que se emplea en muchos programas. , han señalado algunos usuarios. «La voz de Amaia es especial , es única. Una marca incombustible e inigualable». Mientras que otros aseguran que les recuerda mucho a la mejor época de la banda , con una «letra preciosa, música con muchos guiños a ellos mismos, el resto es hate». De igual modo, han defendido el hecho de que Montero, destacando que se emplea en muchos programas.

¿Rotundo fracaso o éxito? Las redes dictan sentencia

Por otro lado, hay quien ha sentenciado que se trata de una «canción sin alma. Todo muy sintético. Ella deslucida. Micrófono falso. Malísimo el playback. Forzados». Y no solo eso, sino que hay quien apunta a un posible plagio de la canción Rayando el Sol de Maná, sobre todo en la parte del estribillo. «Ya no dan ni para hacer playback semidecente. Vergüenza», «¡Un bodrio total! La puesta en escena malísima, un playback que debería haber sido un directo como el de Leire. En fin, todo un despropósito», prosigue la oleada de ataques que han recibido. «Me quedo con los recuerdos de La Oreja de Van Gogh en los 2000. Esto es súper cutre e innecesario», concluyen.

Mientras que el look que ha escogido Amaia Montero tampoco ha pasado desapercibido, con un gigantesco abrigo con capucha que muchos han llegado a comparar con un edredón de Ikea. «Me encanta Amaya y La oreja de Van Gogh, pero lo siento; es que verla caminar con esa especie de abrigo me recordó a ET con la manta por encima», señalan.