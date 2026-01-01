Lluvia de críticas ante la primera aparición de Amaia Montero con ‘La Oreja de Van Gogh’
El regreso de la cantante al frente de la banda había generado una gran expectación
'La Oreja de Van Gogh' estrenó el primer sencillo de su nueva etapa durante la gala de Nochevieja de RTVE
Todos los ojos estaban puestos anoche en el Palacio Miramar de San Sebastián, lugar escogido por Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh para dar la bienvenida al 2026 y presentar su nuevo sencillo: Todos estamos bailando la misma canción. Después de meses repletos de especulaciones, y tras confirmarse el regreso de la cantante como vocalista del grupo, la expectación era máxima. De hecho, la propia discográfica Sony Music ha señalado que este año promete «ser decisivo e histórico» para ellos.
Sin embargo, las reacciones que se han generado en torno a su actuación no han sido las esperadas ni mucho menos, dando pie a una gran cantidad de críticas y comentarios al respecto: desde el controvertido atuendo escogido por Amaia, hasta la propia letra de la canción. Y es que mientras unos celebraron el hecho de que los donostiarras vuelvan a actuar juntos, otros se han mostrado implacables e incluso apuntan al uso de autotune.
El espectacular Palacio Miramar de San Sebastián es el escenario del reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh).
¡Impresionante cierre del especial de #LaCasaDeLaMúsicaRTVE! 🎆#RTVELaQueQuierespic.twitter.com/7x4KyIpbsf
— RTVE (@rtve) December 31, 2025