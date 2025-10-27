La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido toda una revolución, tanto en la postura de sus fans como en la vida de los artistas que componen el grupo. Desde que anunciaran el regreso de la primera vocalista de la banda -y aunque esta decisión ha generado mucho debate por la salida de Leire Martínez-, lo cierto es que, en tiempo récord, han vendido casi todas las entradas de los conciertos de su próxima gira. Es por ello que la intérprete de Darte Mi Vida ha reaparecido en sus redes días después del anuncio de su reincorporación a la banda. La cantante ha lanzado un claro mensaje sobre esta nueva oportunidad junto a sus compañeros y sobre esta etapa de su vida protagonizada por su mayor pasión: la música.

El significativo mensaje de Amaia Montero

El regreso de Amaia a la banda ha generado un gran debate -y ruptura- entre los fans de LODVG, que consideran que la salida de Leire por la entrada de su primera vocalista no se ha gestionado de la mejor forma. Sin embargo, Montero parece haber hecho oídos sordos y ha escrito un revelador mensaje días después de que anunciara la gira con el grupo que le dio a conocer.

Amaia Montero junto al resto de miembros del grupo musical ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Gtres)

En primer lugar, la artista ha reflexionado sobre las oportunidades que llegan a lo largo de la vida: «Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo».

Además, la cantante ha vuelto a abrir su corazón para recordar su etapa más complicada, en la que en ocasiones no veía la luz: «Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar».

Por su parte, Montero ha querido «agradecer» todos los mensajes que ha recibido en los últimos días y la gran acogida que ha tenido su vuelta a LODVG, cuyos frutos han sido la rápida venta de entradas para verles de nuevo en los escenarios: «La vida va de agradecer. Por eso os agradezco a todos todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando».

Finalmente, Amaia ha querido aclarar qué relación mantiene con los integrantes del grupo, ya que se puso sobre la mesa que su vuelta ha sido meramente por dinero: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: juntos».