Leire Martínez reaparece con un dardo envenenado para Amaia Montero: "Yo estoy aquí’
Leire Martínez ha participado en un concierto solidario organizado por Cadena 100
La artista se ha reencontrado con su querido público y ha cantado 'Inmortal'
Leire Martínez ha reaparecido después de salir a la luz que La oreja de Van Gogh vuelve a contar con Amaia Montero como vocalista. La cantante ha participado en un concierto benéfico organizado por Cadena 100 cuyo objetivo era concienciar a la sociedad de lo importante que es la lucha contra el cáncer, la investigación y las revisiones previas. Sin embargo, el momento más esperado era su encuentro con la prensa, pues había muchos periodista deseando saber cómo iba a reaccionar cundo le preguntasen por sus ex compañeros.
La protagonista de nuestra noticia ha lanzado un dardo muy claro que en LOOK no hemos pasado por alto. Según dice, no quiere saber nada de la polémica que se ha generado con el regreso de La oreja de Van Gogh, pues es un tema que no le pertenece y se ha propuesto guardar silencio. «Yo entiendo vuestro trabajo y por eso he querido atenderos porque os he atendido siempre», ha empezado diciendo. «Pero como tampoco quiero que perdáis vuestro tiempo porque hay temas en los que no voy a entrar, porque no es mi tema ya. Quiero decir, no es mi noticia, ya está. Yo hoy estoy aquí». Estas últimas palabras han sido interpretadas como una declaración de intenciones.
Leire Martínez en el concierto de Cadena 100. (Foto: Gtres)
Leire ha mandado un mensaje indirecto a Amaia y al resto de integrantes de La oreja de Van Gogh. Ese «yo estoy aquí» es muy significativo, pues demuestra que, a pesar de todo, ha continuado con su carrera y ha logrado emprender una aventura en solitario. Es más, la canción que ha interpretado en el espectáculo de Cadena 100 merece una mención a parte.
Leire Martínez canta ‘Inmortal’
La artista se ha subido al escenario y, tal y como ha adelantado en tantas ocasiones, ha cantado un tema que pertenece a su antigua banda, pues siente que hay algunas canciones que le representan al 100%, como es el caso de Inmortal. De esta forma, ha trasladado una idea muy clara: Amaia Montero es «la reina del pop», como indica el título de una de sus composiciones, pero ella es «inmortal» y tiene capacidad para superar cualquier golpe.
Leire Martínez en el concierto de Cadena 100. (Foto: Gtres)
Leire siempre ha defendido a Amaia Montero. En un primer momento pensaba que era los fans los que las estaban enfrentando, pero después se ha dado cuenta de que hay intereses cruzados y ahora quiere retirarse totalmente de este conflicto. «Quiero cerrar mi nievo disco, que estoy acabándolo para que salga en febrero», les ha explicado a los reporteros de la agencia Gtres.
Más adelante, cuando la prensa le ha dicho que no iba a preguntar más por el tema, ha declarado: «Mira, yo os lo agradecería, pero sobre todo por vosotros, porque al final yo entiendo la presión que os ejercen también a vosotros. En abril hablé de lo que hablé con mi nombre y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es». Eso sí, antes de dar carpetazo a este asunto ha aclarado que se alegra de todas las buenas decisiones que tomen los integrantes de La oreja de Van Gogh.
Concierto ‘Por ellas 2025’
Leire Martínez en el concierto de Cadena 100. (Foto: Gtres)
El regreso de Leire Martínez pude ser analizado desde un punto de vista interesante. No ha escogido un evento cualquiera, sino un festival titulado Por ellas que tiene un objetivo muy claro. Es decir, ha utilizado su influencia para dar visibilidad a una causa social muy importante.
«Desgraciadamente yo creo que todos en nuestro entorno más cercano tenemos algún familiar o algún caso cercano de cáncer, porque desgraciadamente es una enfermedad que está arrasando. Desgraciadamente entre los ictus y el cáncer estamos ahí un poco tal. Yo tuve un pequeño bultito de cría, pero fue una tontería, me lo quitaron y ya está», ha comentado antes de subirse al escenario.