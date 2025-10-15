Leire Martínez reacciona al comunicado de La Oreja de Van Gogh: «No es mi historia»

Este miércoles 15 de octubre, una de las noticias del día ha sido, indudablemente, la confirmación del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Una información que no ha pillado a nadie por sorpresa, puesto que era algo que se rumoreó desde que, hace justo un año, la banda comunicó que Leire Martínez dejaba de ser su vocalista después de casi dos décadas entre sus filas. Como no podía ser de otra manera, tras la publicación del comunicado en el que mencionaban el regreso de Amaia y el adiós de Pablo Benegas pero se obviaba que Leire trabajó junto a ellos durante tantos años, se ha generado una enorme indignación entre muchos de sus seguidores. De ahí que cada vez fuesen más los que tuviesen ganas de conocer las primeras palabras de Martínez tras hacerse público este comunicado del que fuese su grupo.

La jurado de OT 2025 ha roto su silencio en El Tiempo Justo, programa presentado de lunes a viernes por Joaquín Prat en Telecinco. A través de una llamada telefónica, se mostraba agradecida con el periodista por haberse puesto en contacto con ella, pero le dejaba claro que no quería entrar en este asunto. «Estoy a lo mío, trabajando. No me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia. No tiene que ver conmigo», comenzó diciendo Leire Martínez al compañero de El Tiempo Justo. Pero no todo queda ahí, puesto que la artista no dudó en ir mucho más allá para mostrarse de lo más contundente: «Lo que sea… entiendo que serán otras personas las que tengas que hablar. No es mi historia. Te agradezco la llamada y el interés», aseguró, tirando de esa serenidad que tantísimo le caracteriza.

Pero no es lo único de lo que se ha hablado en este programa de Telecinco. Y es que Álex Álvarez dio a conocer que Amaia Montero estaba feliz por este regreso a La Oreja de Van Gogh, pero había otros planes sobre la mesa: «El plan A siempre ha sido la vuelta de Amaia, pero ella tenía muchas inseguridades», explicó el periodista.

Lejos de que todo quede ahí, aportó muchos más datos sobre este regreso de Montero a la formación, que no ha estado exento de polémica: “El plan B, si Amaia decía que no, es que iban a contar con una voz femenina con la que ya habían hablado, una tercera vocalista, es muy famosa y participó en un reality musical”.

La otra reacción de Leire Martínez tras el comunicado de La Oreja de Van Gogh

Mientras el comunicado del grupo comenzaba a hacerse viral en redes sociales, su ex vocalista quiso romper su silencio de una manera peculiar. ¿De qué forma? Compartiendo un fragmento de vídeo de los concursantes de OT 2025 mientras ensayaban Mi Nombre como canción grupal para la Gala 5, en la que ella cantará junto a ellos.

«¡Madre mía cómo va a sonar esto! ¡Estoy superemocionada! GRACIAS», escribió, junto al vídeo. Debemos tener en cuenta que el pasado martes, durante el reparto de temas, Noemí Galera ya avanzó lo que estaba por venir y por qué se había escogido esa canción de Leire como grupal: «Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire por cosas, que lo sepáis».