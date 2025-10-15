Los fans de La Oreja de Van Gogh reaccionan al comunicado: «Es indecente»

La Oreja de Van Gogh ha confirmado que Amaia Montero volverá a ser su vocalista, además de la salida de Pablo Benegas. Unas novedades que se han anunciado un año y un día después de que se confirmase la salida nada amistosa de Leire Martínez del grupo. La cantidad de rumores, el haber borrado el comunicado de la salida de la anterior cantante y la fecha escogida para el anuncio no han gustado nada a cientos de seguidores, que han mostrado su descontento en las redes sociales.

Han sido 17 años desde que Amaia se marchase, por lo que la emoción es enorme para muchos, algo que ellos mismo también han querido compartir en su comunicado. «Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable», aseguran.

Sobre Pablo Benegas, dejan la puerta abierta a un regreso, aunque no estará presente en la gira de reencuentro. «Sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor», aclaran.

No hacer mención en ningún momento a Leire es uno de los puntos que más críticas les está costando. «¡Qué fuerte, cuánta hipocresía junta!», dice un usuario, mientras otro recuerda que la fecha para este anuncio está elegida con maldad: «Un año después. Muy ‘elegante’ todo».

Muchos mensajes se centran en mandar apoyo a Leire, que actualmente está centrada en su carrera en solitario y en su trabajo como jurado de OT 2025, donde la semana que viene los concursantes cantarán una de sus canciones en la actuación grupal de la gala. «Por dinero baila el perro. Leire, te queremos», dice otra persona indignada en los comentarios del vídeo que el grupo ha publicado.

Otros también quieren recordar que Amaia fue la primera que les abandonó y que ahora son ellos los que repiten lo mismo con Leire: «Al final son como aquella persona que engaño a su pareja y pretende que todo siga con normalidad».

Para la gran mayoría hay una gran mezcla de sentimientos, primero por la alegría de Amaia, pero tristeza por esa salida y despedida tan complicada. «Es maravilloso, sí. Pero se podrían haber hecho las cosas de una manera más correcta», dice un fan, mientras que otro añade: «Lo bonito que se podría haber sentido y lo FATAL que han hecho las cosas…»

La Oreja de Van Gogh tendrá que saber gestionar todo tipo de críticas, también las de los que anuncian que dejarán de seguir al grupo vasco, como el que escribe este mensaje: «Seguiré escuchando con mucho cariño los álbumes de las dos etapas anteriores, pero en esta que empieza por mi parte os pueden dar mucho por saco».