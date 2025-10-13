La Oreja de Van Gogh vuelve a las redes sociales con un gesto que no gustará a Leyre Martínez

La Oreja de Van Gogh vuelve a las redes sociales, ya que el grupo vasco hace un año que se paró en seco cuando anunció la salida de Leyre Martínez como vocalista, algo que ocurrió el 14 de octubre de 2024. Este gesto llega en mitad de los rumores de un regreso de Amaia Montero, tal y como hemos contado en Happy FM. Este regreso no hace más avivarlos, ya que en ningún momento están negando lo que diferentes medios, periodistas y hasta amigos de Amaia Montero han llegado a confirmar en los últimos meses.

Los fans de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos que más ha vendido en nuestro país y que más recintos ha llenado en la historia, viven en las últimas horas con la mirada puesta en las noticias a la espera de una última hora que no llega. Precisamente, casi coincidiendo con el ‘adiós’ de Leyre, el periodista Javier de Hoyos anunciaba en el programa D Corazón, de La 1, que el regreso de la banda es «inminente».

Entre los detalles que daba, insistía en la gira de reencuentro con Amaia Montero, algo que se ha comentado ya muchas veces y que incluso Cayetana Guillén Cuervo, amiga de la cantante, confirmó en un despiste ante la prensa. Esas palabras seguro que le costaron un disgusto a la actriz, ya que días después tuvo que matizarlas y asegurar que fueron un error, algo que llegó después de que la artista la bloquease de las redes sociales y de lo que suponemos que fue una conversación en la que le pidieron que lo negase.

Siguiendo con lo dicho por Hoyos, el grupo vasco tendría programa una gira que comenzaría la próxima primavera, coincidiendo con los casi 18 años de la salida de Amaia del grupo para comenzar su carrera en solitario. Hasta el momento ninguno de los implicados ha dicho nada, siendo Leyre Martínez la única que ha sabido aprovechar el momento para arrancar su nueva etapa, publicando ya varios singles y convirtiéndose en jurado de OT 2025.

La formación ha ‘roto’ (si se puede decir así) ese silencio con un gesto que no ha gustado muchos de sus fans. En primer lugar, han decidido borrar el comunicado en el que anunciaban la salida de Leyre, algo que llega muchos meses después de que ella aclarase que la habían invitado a irse, negando que fuese una decisión en común.

El siguiente paso ha sido publicar una foto en blanco, sin ningún tipo de texto, haciendo lo mismo con su foto de perfil, borrando a Martínez de la misma. Por último, en su biografía han escrito la siguiente frase: «Solo juntos tiene sentido». Esa frase podría ser una manera de dar la bienvenida a Amaia Montero, dejando claro que hay un reencuentro.

Happy FM se ha puesto en contacto con la oficina de representación del grupo, que también es la de Amaia, aunque ha declinado hacer cualquier tipo de declaración sobre este movimiento tan llamativo.