Vuelven los rumores del regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh: «De forma inminente»

Hace ya un año (el 14 de octubre de 2024) que los caminos profesionales de Leyre Martínez y La Oreja de Van Gogh se separaron. Doce meses después, la cantante ha comenzado su carrera en solitario y se ha estrenado como jurado de OT 2025 en Prime Video, además de acabar de estrenar una colaboración con Abraham Mateo. El resto de la banda guarda silencio desde entonces, dejando pasar todas las ocasiones posibles para desmentir el eterno rumor de que Amaia Montero, su primera vocalista, podría volver al grupo después de más de 17 años separados.

Ella tampoco quiere hablar del asunto, manteniendo su retiro de la música y de la vida pública después de sus últimos batacazos en su proyecto en solitario, que la llevaron a ganarse las críticas del público que acudió a sus últimos conciertos, algo que ocurrió en junio de 2018. Desde entonces sólo la hemos podido ver junto a Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de los conciertos que la colombiana dio en el coliseo madridista y que ha quedado en la memoria de todos desde que se produjese en 2024.

Desde la compañía discográfica del grupo (Sony Music), que es la misma que la de Amaia, no quieren hablar, igual que ocurre con la agencia de representación (GetIn), que curiosamente también es la misma para el grupo y para Amaia, que nunca contesta a las preguntas sobre este asunto. Es por eso que los fans y los medios nos hemos visto obligados a tener que buscar en amigos una respuesta a tantas dudas que hay sobre este proyecto.

La primera, aunque pronto se arrepintió, fue Cayetana Guillén Cuervo, amiga de la cantante. En un encuentro con la prensa confirmó que la vasca volvería al grupo, algo que parece que no sentó nada bien y que podría haberle costado la amistad, ya que Montero no dudó en bloquearla de sus redes sociales a las pocas horas.

El último en tener información al respecto es Javier de Hoyos, presentador de DCorazón junto a Anne Igartiburu, que asegura que este reencuentro es inminente. Según sus palabras, será una gira de reunión que estaría cerrada «desde hace semanas», pero que se ha tenido que ir retrasando por problemas de agenda. Según el periodista, todo irá muy rápido, ya que comenzaría en la primavera de 2026.

«A veces su situación no depende de lo que ellos quieren y tienen que esperar determinados tiempos», por lo que apunta que tendría que ver con decisiones de la discográfica y de su agencia de representación. Horas después de esta información ninguno de los implicados ha querido hablar, de nuevo dejando escapar la oportunidad de confirmarla o desmentirla.