Confirmado: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh
Era un secreto a voces
Los millones de seguidores del grupo La Oreja de Van Gogh recordarán este día, ya que tras casi 18 años separados, Amaia Montero vuelve a ser la vocalista del grupo vasco. Este anuncio llega después de un año de intensos rumores, que comenzaron tras la salida de Leyre Martínez, que durante 17 años ocupó el puesto de cantante. Tras doce meses exactos de silencio, por fin se conoce el final de esta historia que ha mantenido en vilo a toda España y a gran parte de América, donde también tienen millones de seguidores.
El grupo ha confirmado que ella será la voz cantante de una gira en la que volverán a sus inicios, tal y como dejaron entrever en su cuenta de Instagram hace unas horas, cuando publicaron la frase «solo juntos tiene sentido». Aunque lo acompañaba de una foto completamente en blanco, cambiando por completo su foto de perfil y eliminando el comunicado de salida de Leire Martínez, esa frase era una pista de que esta reunión se iba a producir.
Comunicado oficial de La Oreja de Van Gogh
«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», escriben en el texto compartido a los medios de comunicación.
Lejos de que todo quede ahí, han querido ir mucho más allá respecto a una posible gira de la banda: «Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable».
Por si fuera poco, se han pronunciado sobre el adiós del guitarrista de La Oreja de Van Gogh: «Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor», han expresado. Y añaden: «De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino».
