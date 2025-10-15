Sale a la luz el motivo real del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Aunque es un secreto a voces, el grupo La Oreja de Van Gogh sigue sin anunciar el regreso de Amaia Montero como vocalista tras la salida (o expulsión) de Leyre Martínez. Parece que cada vez que aparecen nuevas informaciones deciden retrasar este anuncio, lo que empieza a impacientar a sus seguidores de todo el mundo. Tras saberse que Pablo Benegas no estará en este regreso, salen nuevos datos sobre los motivos que llevan a la cantante a regresar al grupo tras dejarlo todo en el año 2018.

Periodistas como Javi Hoyos y Javi Nieves han ido confirmando estas noticias, pero hay más informaciones acerca de este regreso. El nuevo capítulo de este culebrón tiene que ver con la vocalista, que habría tomado la decisión de abandonar su retiro para juntarse de nuevo con sus compañeros.

Álex Álvarez, periodista del programa El tiempo justo, de Telecinco, ha tenido acceso a más detalles de este movimiento. «Lo que menos le apetece es volver, lo hace por motivos expresamente económicos», asegura sobre Montero.

La razón para volver a subirse, presumiblemente, a un escenario con sus ex compañeros para una gira de reencuentro, sería económica: «Amaia ha estado mucho tiempo sin trabajar, lleva como siete años sin hacer música y sin subirse a un escenario». Aunque rompió ese silencio en 2024 en el estadio Santiago Bernabéu en un dueto espectacular con Karol G.

Lo que insisten todos es que se trata de un regreso puntual y que no será, en principio, una reunión definitiva de la banda. Los planes de la vasca pasarían por retomar su carrera en solitario, la que dejó aparcada en 2018, cuando ofreció varios conciertos en los que presentaba un estado preocupante, por lo que decidió comenzar un retiro que se mantiene.

Queda por saber la fecha de regreso. Happy FM se ha puesto en contacto con la discográfica y con la agencia de representación de La Oreja de Van Gogh, que son las mismas que llevan la carrera de Montero en solitario, obteniendo silencio siempre, ya que en ninguna quieren dar declaraciones al respecto.

Xabi San Martín, uno de los fundadores del grupo, habla

Por el momento siguen manteniendo el misterio tras borrar el comunicado de salida de Leyre Martínez y poner una foto en blanco en sus redes sociales, lo que significa que están preparando un nuevo comienzo. Xabi, uno de los miembros más queridos de la banda, ha atendido al programa Y ahora Sonsoles.

El compositor y teclista ha dejado claro que habrá noticias en breve: «Dentro de poquito hablaremos, no depende de nosotros». El motivo de este silencio no es otro que terminar los trámites necesarios para anunciar este regreso: «Ahora estamos con papeleo», asegura.