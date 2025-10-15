La Oreja de Van Gogh tiene una nueva canción con Amaia Montero: así suena

Cuando se cumple un año y un día desde que se conociese la salida, nada amistosa, de Leire Martínez como cantante de La Oreja de Van Gogh, el grupo vasco ha confirmado lo que era un secreto a voces: Amaia Montero vuelve. En el anuncio también se han dado las razones para la salida de Pablo, uno de sus fundadores, que se tomará un descanso para estar junto a su familia. Para alegría de mucho, aunque para otro ha sido un golpe bajo, también han querido mostrar un ensaño de los que saldrán a la próxima gira, además de dar un adelanto de una nueva canción completamente inédita.

En el vídeo, publicado en sus redes sociales, aparecen Álvaro Fuentes, Haritz Gaber y Sabi San Martín, los tres músicos que quedan de la banda original y fundadores. Tras varios segundos en los que sólo se puede escuchar su voz, aparece en el plano Amaia, que comienza a cantar junto a los que fueron sus compañeros en el pasado. En este vídeo, lógicamente, no está Pablo Benegas, que por el momento se baja de este barco.

Tal y como aparece en un rótulo, se trata de una «jornada de inspiración», por lo que se puede entender que se trata de una jornada de ensayos y pruebas del nuevo material que están preparando. El vídeo, que apenas dura algo más de un minuto, se puede escuchar un pequeño extracto de esta canción, que recuerda a las letras y melodías con las que triunfaron hacer 30 años.

Con este vídeo confirman, tal y como dicen en su comunicado, que están preparando canciones nuevas después de unos años fuera del foco, pero en el que no han parado. «Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando las anteriores», escriben.

Por el momento no han anunciado fechas ni ciudades, pero las informaciones que circulaban hasta horas antes de esta confirmación es que habrá una gira en 2026 para celebrar el 30º aniversario del grupo. Si todo va como debiera, de cara a la Navidad habría venta de entradas, ya que puede ser uno de los regalos más buscados.

Además de España, hay que recordar que La Oreja de Van Gogh tiene millones de fans en toma América, por lo que no hay que descartar gira mundial pasando por países como México, Chile, Uruguay y otros muchos, donde también son muy queridos.