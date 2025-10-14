Quién es Pablo Benegas y por qué deja La Oreja de Van Gogh cuando vuelve Amaia Montero

No es ningún secreto que, en las últimas horas, La Oreja de Van Gogh ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad musical. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque han salido a la luz numerosos rumores que podrían hablar de un posible regreso de Amaia Montero, ex vocalista, a esta formación. No podemos dejar de mencionar que, hace prácticamente un año, se dio a conocer que Leire Martínez decía adiós a su etapa en el grupo tras nada más y nada menos que 17 años. Por lo tanto, era cada vez más evidente, tanto para seguidores como para medios de comunicación, que el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh iba a producirse tarde o temprano. Un rumor que se ha avivado con una publicación en blanco en las redes sociales del grupo, donde podíamos leer un claro y conciso «Solo juntos tiene sentido».

Pero no todo queda ahí, puesto que habría que tener en cuenta un nuevo movimiento, más allá del adiós de Leire Martínez y del regreso de Amaia Montero a la formación. Tal y como han dado a conocer los compañeros de Informativos Telecinco, han confirmado una novedad que, desde luego, no va a dejar a nadie desapercibida. Al parecer, esta nueva etapa de La Oreja de Van Gogh no va a estar tan completa como muchos imaginaban. ¿El motivo? Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, ha tomado la decisión de renunciar a su participación en la misma. Por lo tanto, ya no va a formar parte de este grupo de ahora en adelante, y lo hace en un momento clave como es el regreso de Amaia Montero. Eso sí, por el momento, se desconoce si el regreso de la ex vocalista tiene algo que ver en su decisión.

Quién es Pablo Benegas, uno de los fundadores de la banda La Oreja de Van Gogh

Más allá de la cantante del grupo, que a lo largo de su historia han sido Amaia Montero y Leire Martínez, muchos son los que les cuesta reconocer a los miembros de esta formación musical. Es algo habitual, puesto que los músicos suelen estar en un segundo plano. A pesar de todo, uno de los guitarristas, letristas y fundadores de La Oreja de Van Gogh ha sido Pablo Benegas.

Es él quien, precisamente, ha dado el importantísimo paso de marcar un antes y un después en su etapa en el grupo. Pero, ¿quién es este músico? Pablo nació el 21 de junio de 1976 en San Sebastián y es hijo de Maite Urbaien y Txiki Benegas, quien fuera presidente del Partido Socialista en Euskadi y que murió en 2015.

Si hay algo por lo que siempre destacó Pablo es por su amor por la música pero, sobre todo, también por su talento. Así pues, su carrera se ha basado principalmente en todo lo que tiene que ver con La Oreja de Van Gogh, pero no todo queda ahí. A lo largo de su trayectoria profesional, ha llevado a cabo numerosos proyectos.

Uno de ellos es La Promesa, un sorprendente cortometraje que dirigió. Otro es Memoria, una publicación en la que se sincera como nunca sobre su infancia pero, sobre todo, cómo era su día a día a pesar de haber sido amenazado por la banda terrorista ETA. Así pues, es un hecho que su adiós de La Oreja de Van Gogh va a suponer un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.