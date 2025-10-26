El núcleo duro que ha acompañado a Amaia Montero hasta su regreso a La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se ha convertido en una de las noticias más comentadas del momento. Y es que después de varios años apartada del foco mediático, la artista se encuentra más que preparada para volver a los escenarios. Un proceso durante el que Montero ha contado en todo momento con un importante círculo de apoyo, empezando por Cayetana Guillén Cuervo.

Pese a que la cantante y la actriz mantienen una estrecha relación desde hace más de veinte años, un incidente lo cambiaba todo. Todo después de que Cuervo desvelase antes que nadie que Amaia planeaba volver con la agrupación. «Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie», expresaba en ese momento.

Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo. (Foto: Gtres)

Lo que supuso un punto de inflexión entre ambas, ya que pese a las disculpas que emitió públicamente Cayetana, parece que a día de hoy todavía no han conseguido superar sus diferencias. Aunque ella no es la única persona clave en la vida de la donostiarra, ya que también tenemos a Gonzalo Miró, su expareja.

Pese a su ruptura, ambos han mantenido una gran amistad a lo largo del tiempo. De hecho, Miró siempre ha estado al tanto del estado de salud de la cantante, que ha lidiado con diversos problemas de ansiedad y depresión. De hecho, en 2022 Montero llegaba a ingresar durante un mes en una clínica de Navarra.

Publicación de Amaia Montero sobre Gonzalo Miró. (Foto: Instagram)

«Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo… Siempre cuidándome, protegiéndome y sin fallarme nunca… ¡Gracias, te quiero!», declaraba emocionada recordando su romance con una tremenda nostalgia.

Los principales apoyos de Amaia Montero en su peor momento

También Eugenia Martínez de Irujo ha demostrado ser uno de los principales puntos de apoyo de la artista, tal y como vimos este pasado julio cuando compartieron un cariñoso post en el que celebraban su reencuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)



«Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siempre es bonito.

Estar contigo siempre», escribía la cantante en Instagram.

Por otro lado, cabe destacar que la relación entre Amaia y sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh siempre ha sido excelente, tal y como hemos podido comprobar en redes sociales a lo largo de los años. Sin embargo, en esta nueva etapa de la banda el guitarrista Pablo Benegas ha decidido no acompañarles.

Amaia Montero y su hermana Idoia. (Foto: Gtres)

Sin embargo, los dos principales pilares en la vida de Amaia Montero han sido siempre su madre y su hermana. En sus peores momentos, la artista se refugiaba en su madre, Pilar Saldías, a la que siempre ha estado muy unida. Al igual que su hermana mayor Idoia, su fiel escudera y defensora, que se convertía en su portavoz cuando la artista abandonaba las redes sociales.