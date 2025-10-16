Un secreto roto y la amistad en pausa: Amaia Montero no perdona a Cayetana Guillén-Cuervo

La relación entre Amaia Montero y Cayetana Guillén-Cuervo, hasta hace poco considerada un vínculo de amistad sólida y discreta, atraviesa un momento delicado. Todo comenzó meses atrás, cuando Cayetana, sin mala intención, confirmó ante la prensa lo que hasta entonces era un secreto a voces: la posible vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh. La noticia, anticipada por la propia Cayetana durante la alfombra roja de los Premios Talía, desencadenó una reacción inesperada y un distanciamiento significativo entre ambas amigas.

«Yo lo sé desde hace mucho, pero le prometí que no lo diría a nadie. No se lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió ‘por favor, por mi ahijado’, ya sabéis que es la madrina de mi hijo», explicó Cayetana ante los medios. Palabras pronunciadas con emoción y cariño, pero que inadvertidamente rompieron la confianza de Montero, provocando que ésta dejara de seguir a Cayetana en redes sociales, un gesto simbólico que evidenciaba su enfado y decepción.

Cayetana Guillén Cuervo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Desde entonces, Cayetana ha intentado reparar la situación con varias disculpas públicas, tanto en sus redes sociales como ante los micrófonos de Gtres. En sus comunicados, reiteró que su intención nunca fue causar daño, que sus declaraciones surgieron «desde la emoción, el amor y la admiración profunda» y que lamentaba profundamente la repercusión mediática de sus palabras. Sin embargo, estas muestras de arrepentimiento no han bastado para que Amaia reestablezca el vínculo, evidenciando que la herida emocional sigue abierta.

El distanciamiento se hace aún más evidente al observar la dinámica en redes sociales. Aunque Cayetana sigue a La Oreja de Van Gogh y a su ex amiga, Montero no responde con el mismo gesto, lo que deja entrever que la cantante mantiene cierta distancia en un momento que, para ella, debería ser de alegría profesional. La situación se acentúa en un contexto particularmente sensible: la semana del anuncio oficial de la vuelta de Amaia al grupo, un momento histórico para su carrera. Mientras Cayetana mantiene su habitual cercanía con los medios, incluso se la ha visto reaccionar con naturalidad ante preguntas comprometidas, en su última aparición el pasado jueves se mostró más prudente, evitando declaraciones y accediendo al interior de un taxi en el garaje de un centro médico, lejos de los focos.

Este gesto no es casual. Refleja que, aunque Cayetana ha aprendido de su error y busca no alimentar la polémica, la tensión con Amaia sigue presente. La actriz, reconocida por su disposición a atender siempre a los medios, decidió proteger su privacidad y no exponerse en un contexto que recuerda la controversia generada por su indiscreción. Este comportamiento evidencia un cambio en su actitud habitual, probablemente motivado por el deseo de no agravar la fricción existente con Montero.

Por su parte, Amaia Montero se mantiene enfocada en su propio camino. Tras un bache de salud y un periodo de introspección, ha priorizado su proyecto musical personal y su bienestar emocional, buscando la tranquilidad que le permita afrontar con serenidad cualquier reencuentro profesional. Sus declaraciones recientes y las publicaciones en redes sociales, con frases como «No problem», muestran que su enfoque está en ella misma y en su carrera, y que no desea involucrarse en polémicas ni en reconciliaciones forzadas.