Aitana y Plex sientan las bases para el 2026 con su primera Navidad como pareja

El 2025 nos ha dejado nuevas parejas sentimentales que, sin duda, han sido inesperadas para muchos. Entre todas ellas se encuentran Aitana y Plex, quienes aparecieron juntos por primera vez el pasado mes de marzo y, desde entonces, no se han vuelto a separar. Tanto es así, que han decidido dar la bienvenida al 2026 juntos, compartiendo una fotografía con sus seguidores de Instagram en la que aparecen posando cómplices y visiblemente sonrientes durante la celebración de la Nochevieja. Él lucía unos pantalones chinos en color gris conjuntados con camisa azul marino, mientras que ella optaba por un total look negro compuesto por una falda y una camiseta de escote de barco.

Aitana y Plex. (Foto: Redes sociales)

Se desconoce cuál fue el plan que disfrutaron con motivo de celebrar la llegada del nuevo año, pero lo cierto es que, fuera cual fuera, el hecho de haber pasado una velada tan especial juntos deja más que claro que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos, reafirmando que su vínculo se consolida cada vez más con el paso del tiempo.

Captura de la storie de Aitana en Instagram. (Foto: Redes sociales)

Corroborando esta teoría, Aitana también ha querido publicar un recap de 2025 en el que, como no podía ser de otra manera, ha hecho una alusión indirecta al influencer que le ha robado el corazón. «Gracias a cada persona que está, a las que llegaron sin avisar y a las que se han quedado […] Cierro este año con gratitud, con calma y con muchas ganas de lo que viene. Gracias. Feliz año a todos», escribía junto a un carrusel de fotografías en las que, como no podía ser de otra manera, aparece Plex en muchas de ellas. Un gesto que no ha pasado desapercibido y que refuerza la idea de que su romance está cada vez más afianzado. Tanto es así, que aquello que al principio intentaban ocultar por su habitual discreción, ahora parece que lo gritan a los cuatro vientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitana)

El post no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño por parte de muchos de sus seguidores, aunque, sin duda, el más destacado ha sido el del propio Plex, quien ha escrito un emotivo: «T’estimo» junto a un corazón gris. Es una expresión que significa «Te quiero» en catalán, la lengua hablada en la tierra natal de la cantante, un detalle que muchos han interpretado como una muestra más de cercanía y complicidad entre ambos. «Ay, qué bonito», «Me muero de amor», «Qué monos sois», «Me encanta la pareja que hacéis», «Y encima se lo dice en catalán», comentaban algunos de los internautas.

Aitana y Plex en su Instagram. (Foto: Redes sociales)

Aunque Plex está más inactivo en las redes sociales, lo cierto es que, más allá del comentario mencionado, no ha compartido ninguna fotografía con la intérprete en estas fiestas navideñas. No obstante, eso no significa que sienta menos por esta relación. De hecho, durante su presencia en los Premios GQ Men of the Year, confesó que para él, Aitana «era la mujer de su vida».