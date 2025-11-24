Aitana y Plex son una de las parejas más mediáticas y queridas del momento. Pese a que la artista ha sido siempre muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada -y, sobre todo, de sus relaciones sentimentales-, con el youtuber ha sido muy distinto ya que no solo publica imágenes con el creador de contenidos, sino que no tiene problema a la hora de hablar de él públicamente. Precisamente, la catalana ha hecho una significativa revelación sobre sus comienzos. Al contrario de lo que se pensaban muchos de sus fans, fue la cantante la que dio el primer paso en escribir a su novio.

El primer contacto entre Plex y Aitana

Sus primeras imágenes juntos salieron a la luz en un viaje a Japón -el pasado mes de marzo- en el que ambos coincidieron. Sin embargo, no fue la primera vez que entablaron conversación. En una charla con Ibai Llanos, la pareja ha respondido a algunas dudas sobre su historia de amor que comenzó cuando Aitana le escribió para invitarle a su premiere -su documental, Metamorfosis, se estrenó solo un mes antes de su primera cita-.

Aitana y Plex en Japón después de que la artista le escribiera. (Foto: YouTube)

«¿Le hablaste tú?», le preguntaba Ibai tras a confesión de la ex concursante de Operación Triunfo. «No le contesté a una storie. Le hablé para invitarle a mi premiere. Bueno no, no fue así, pero yo le escribí primero», ha contestado. Una revelación que dista mucho de lo que se conocía hasta ahora, ya que muchos de sus seguidores -que han estado muy pendientes de sus movimientos juntos-, pensaban que había sido el influencer el que había dado el primer paso invitándola a La vuelta al mundo, su canal de YouTube.

Su viaje a Maldivas tras sus declaraciones de amor

A medida que pasan los meses, es más habitual que Aitana y Plex hagan apariciones públicas juntos. Una norma que la artista ha roto con su actual novio, ya que con Miguel Bernardeau y con Sebastián Yatra -sus relaciones más mediáticas-, prefirió mantener su vida privada en la más estricta intimidad.

No es esta, sin embargo, la primera vez que la artista y el creador de contenidos aparecen juntos. En las últimas horas, Aitana ha publicado un selfie con su chico en Maldivas, donde han volado tras unas semanas de intenso trabajo.

Aitana y Plex en Tailandia el pasado mes de agosto. (Foto: Redes sociales)

Hace solo quince días que la pareja se encontraba en Las Vegas, donde la catalana recogió su primer Grammy Latino. Un premio que dedicó a Plex, presente en el auditorio junto a sus suegros: «Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros».

De la misma manera, solo días después, el creador de contenido fue galardonado por GQ y, también, se deshizo en halagos hacia su chica: «La quiero y ya está. Es la mujer de mi vida».