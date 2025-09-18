Aitana, nominada a un Grammy: así fue el día que la artista lo predijo en su documental

La trayectoria de Aitana continúa imparable. Ya no queda nada de la tímida joven que entró en Operación Triunfo 2017. A día de hoy, se ha consolidado como una de las artistas más conocidas y exitosas de nuestro país. Tanto es así, que su último proyecto, titulado Cuarto Azul, acaba de obtener dos nominaciones a los Latin Grammys. Así lo ha anunciado la propia cantante a través de su perfil de Instagram, donde se ha mostrado muy ilusionada con esta gran noticia.

«¡Qué locura! Viva el color azul, el cuarto azul, el pedazo de equipo que tengo (que sin ellos nada de esto sería posible) y a todo el mundo que ha formado parte de la era Cuarto Azul. Os amo. Estoy muy emocionada. Esto es muy fuerte, en fin», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AITANA (@aitanax)

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de felicitaciones, aunque sin duda, entre todos, ha destacado el de Plex, el influencer con el que la catalana mantiene una discreta relación sentimental desde hace unos meses. Por otro lado, la productora Universal Music Group tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrarse orgullosa de la noticia. «Qué notición. Cuánto trabajo y cuánto talento hay tras esas merecidísimas nominaciones», escribía. Por otro lado, numerosos compañeros de profesión de Aitana también han querido comentar la publicación, como es el caso de Ela Taubert, entre otros.

Aitana ha sido nominada a la categoría Mejor Álbum Vocal Pop con ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz, En las nubes- Con mis panas, de Elena Rose, Palacio de Elsa y Elmas y Al romper la burbuja, de Joaquina.

Aitana en un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque la catalana se ha mostrado sorprendida con las dos nominaciones que acaba de recibir, lo cierto es que, hace un tiempo, concretamente cuando grabó el documental de Netflix, titulado Metamorfosis, fue ella misma la que lo predijo. Y es que ya aseguró que pensaba que podía recibir alguna que otra nominación a los Latin Grammy con su single compartido con Sebastián Yatra (Akureyri). Y aunque solo se ha confundido con el tema, lo cierto es que Aitana no iba mal encaminada. De hecho, tal y como esperaba, su carrera continúa creciendo como la espuma.

La intérprete de Con la miel en los labios se ha enterado de su doble nominación a los galardones mencionados mientras estaba de vacaciones en Islandia. «Enterándome en mi lugar favorito del mundo, que tenemos dos nominaciones a Latin Grammys», escribía en sus redes. Como no podía ser de otra manera, Plex se encuentra junto a ella, tal y como han publicado varios medios. Un viaje en un momento muy especial que deja entrever, una vez más, que su romance continúa avanzando por el mejor de los caminos.