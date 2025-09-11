De Aitana a Pastora Soler: así han sido los mejores looks de la alfombra roja de los Latin Grammy

La industria musical de nuestro país se ha dado cita este miércoles, 10 de septiembre, para celebrar los Latin GRAMMY Celebra: La música de Andalucía, un evento donde se ha rendido homenaje a todos los tipos de géneros musicales que florecen en la zona mencionada: desde el mítico flamenco hasta los estilos más actuales y modernos. Sevilla ha sido la ciudad escogida para la especial ocasión, concretamente el Cartuja Center CITE, enclave hasta donde se ha trasladado una larga lista de rostros conocidos de nuestro país.

Unos de los primeros en llegar han sido David Bisbal y Luis Fonsi, los cuales se han convertido en maestros de ceremonia para conducir la velada. Ambos han demostrado mantener una excelente relación, así como también han lucido unos looks que no han pasado desapercibidos durante su paso por la alfombra roja. El intérprete de Ave María ha escogido una americana de terciopelo en color verde caqui que ha combinado con unos pantalones beige y unos zapatos negros. Por su parte, el puertorriqueño se ha enfundado en un traje chaqueta de color teja con una camisa negra, un cinturón y unos zapatos a juego.

David Bisbal y Luis Fonsi en la alfombra roja de los Latin Grammy: La música de Andalucía. (Foto: Gtres)

En la lista de invitados se encontraban grandes referentes de la música de nuestro país y, como no podía ser de otra manera, Ana Torroja no podía faltar. La vocalista de Mecano lució un look al más puro estilo de los años 80 compuesto por un vestido corto gris, con un escote caja y un bajo de lentejuelas negras. Lo ha completado con unos botines rojos de tacón brillantes.

Ana Torroja en la alfombra roja de los Latin Grammy: La música de Andalucía. (Foto: Gtres)

Pastora Soler ha sido una de las artistas mejor vestidas de la noche. Y es que optó por un traje chaqueta verde menta cubierto de brillo de la colección We Love Flamenco del diseñador Ivan Campaña. Lo combinó con un elegante recogido que dejaba sueltos dos mechones ondulados.

Pastora Soler en la alfombra roja de los Latin Grammy: La música de Andalucía. (Foto: Gtres)

Niña Pastori sorprendió con un espectacular vestido largo negro, de manga larga, grandes hombreras, cola ligera y un estampado de flores rojas y verdes de lentejuelas. Lo acompañó con un bolso de mano y un maquillaje a juego.

Niña Pastori en la alfombra roja de los Latin Grammy: La música de Andalucía. (Foto: Gtres)

Por otro lado, parte de la familia Flores tampoco ha querido perderse este gran evento. Guillermo y Elena Furiase, Alba Flores y Antonio Lazaga (hijos de Rosario, Lolita y Antonio Flores) llegaron al evento muy sonrientes, demostrando su gran vínculo con la tierra andaluza y su música. Para la ocasión, Alba Flores deslumbró con un conjunto de chaleco y pantalón negro que acompañó con una bomber de lentejuelas plateadas. Por su parte, su prima, Elena Furiase, tampoco pasó desapercibida tras lucir un vestido beige de escote barco asimétrico y manga larga. Además, contaba con un adorno plateado en la cadera.

Guillermo y Elena Furiase, Alba Flores y Antonio Lazaga en la alfombra roja de los Latin Grammy: La música de Andalucía. (Foto: Gtres)

Aitana reaparece en los Latin Grammy y habla de Plex

Haciendo hincapié en la letra de uno de sus últimos hits (Superestrella), Aitana volvió a convertirse en una de las invitadas que más miradas acaparó durante el evento. La cantante brilló con un impresionante vestido largo azul cubierto de lentejuelas de la firma de Oscar de la Renta. Lo acompañó de unos discretos pendientes plateados y de un peinado muy habitual en ella: melena suelta con leves ondas y su característico flequillo.

Aitana en la alfombra roja de los Latin Grammy: La música de Andalucía. (Foto: Gtres)

Pero más allá de su estilo, Aitana dio declaraciones a la prensa encargada de cubrir la gala, la cual, como no podía ser de otra manera, no pudo evitar preguntarle por Plex y su relación sentimental. Lejos de dar detalles, la ex concursante de Operación Triunfo se limitó a desvelar que el influencer no había podido trasladarse a Sevilla junto a ella porque «cada uno está centrado en su trabajo».