Aitana y Plex son una de las parejas del momento. A pesar de que su relación comenzó hace solo unos meses, lo cierto es que tienen una historia de amor más que consolidada. Prueba de ello es una imagen a la que LOOK ha tenido acceso en exclusiva del Youtuber y de la artista en Bali y que coincide con la visita de la familia de la cantante en Indonesia.

Hace solo unos días que la intérprete de Superestrella y su nuevo novio hicieron público su idilio gracias a una fotografía que compartió el propio Plex en sus redes sociales con un posado conjunto. Además, a este viaje a la otra punta del mundo también les acompañaron los amigos y la hermana del influencer.

Aunque parecía que esta escapada de ensueño, en una villa de lujo que han reservado para estos días, había llegado a su fin, ahora la familia de Aitana ha querido también pasar unos días junto a ellos. Todo apuntaba que el creador de contenidos -conocido por su vuelta al mundo-, ya había regresado a España, por una imagen que había compartido en su perfil social. Sin embargo, este medio ha podido conocer que sigue en Bali junto a su novia y su familia política.

Aitana y Plex en un mercadillo de Bali. (FOTO: LOOK)

El plan de Plex y Aitana en un mercadillo de Bali

A primera hora de este 26 de agosto, y con la familia de Aitana en la villa -donde están disfrutando de unas vacaciones de ensueño-, la pareja se ha desplazado hasta el mercadillo de Ubud, donde han aprovechado la jornada para hacer algunas compras, tal y como demuestra la imagen que ha tenido acceso este medio.

Nos cuentan que en todo momento han estado de lo más receptivos a la hora de hacerse selfies con los más curiosos, una prueba que demuestra que no se esconden y que, a pesar de estar de vacaciones, no les importa dedicar tiempo a sus fans, que han seguido muy de cerca su relación.

La relación de Aitana con el entorno de Plex

Desde que se diera a conocer su relación -y después de que Aitana lo confirmarse en su último cumpleaños-, la artista y su chico no han dejado de hacer planes en pareja. Sin embargo, a sus citas también los han acompañado en varias ocasiones su entorno.

Aitana y Plex. (Foto: Redes sociales)

Si es ahora la familia de la intérprete de Vas A Quedarte la que se ha desplazado hasta Indonesia, hace solo unos días eran los amigos de Plex los que se encontraban junto a ellos. Y no solo eso. En la gira de estadios de la catalana, los más allegados del Youtuber se animaron a subir al escenario en la última canción del show. Una prueba que demuestra que sus seres queridos están encantados con esta relación.