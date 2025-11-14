Aitana es una superestrella. Y el último galardón que ha recibido es una gran prueba de ello. Después de casi diez años de trayectoria, la catalana ha conseguido cumplir con uno de sus sueños más ansiados: ganar un Latin Grammy. Aunque lo cierto es que lo ha hecho en una situación muy diferente a la que se imaginaba. Y es que, aunque en su propio documental llegó a reconocer que Akureyri (canción que grabó con su ex pareja, Sebastián Yatra) era un tema con el que consideraba que podría llegar a ganar este premio, lo cierto es que finalmente lo ha hecho con su álbum Cuarto Azul y de la mano de Plex, su actual pareja.

El emotivo mensaje que Aitana ha dedicado a Plex

Sin duda, los Latin Grammy han supuesto un antes y un después en la carrera de Aitana Ocaña, ya que a sus 26 años, se ha alzado con su primer gramófono de su trayectoria en la categoría Mejor Diseño de Empaque por su último disco. Al subir al escenario a recogerlo, la artista no pudo evitar dedicar unas sentidas palabras a todas las personas que le han apoyado para llegar hasta aquí, en especial a Plex, su novio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

«Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, y a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón», expresaba visiblemente emocionada. «Y gracias a todos y cada uno de vosotros. Espero no olvidarme de nadie, pero es que realmente somos muchísimos. Gracias por este momento, no me lo creo en serio, muchísimas gracias», concluía, añadiendo que era un momento «que siempre había soñado con su equipo y que al final nunca pensaba que podría pasar».

Como no podía ser de otra manera, Aitana no ha tardado en compartir con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que sostiene su Latin Grammy entre las manos, algo que enseguida ha provocado la llegada de la reacción de Plex. El influencer, devolviéndole el gesto de cariño que había tenido hacia él, comentaba en el post unos emojis de unas manos emocionadas y un corazón gris. Aunque eso no es todo. Y es que también ha publicado en las historias de su perfil de Instagram una fotografía del momento en el que la intérprete de Vas a quedarte le dedicaba su importante premio. Un movimiento que deja más que claro que el creador de contenido está muy orgulloso de ella.

Aitana en los Latin Grammy 2025. (Foto: Instagram)

Aitana y Plex, una historia de amor consolidada

Aunque cuando salió a la luz su romance, Aitana y Plex preferían llevarlo desde la máxima discreción posible, finalmente parece que han cambiado de actitud. De hecho, es cada vez más frecuente que en sus redes sociales comparten algunos de los planes que disfrutan juntos. Sin ir más lejos, el pasado 31 de octubre, con motivo de la fiesta de Halloween que organizó el influencer, la artista publicó varias fotografías del evento. Sin olvidarnos de las románticas imágenes que Aitana quiso compartir con sus seguidores de Instagram por el cumpleaños de Plex. «Feliz cumpleaños, Daniel», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Sin duda, su relación parece avanzar por el mejor de los caminos. Su historia empezó entre rumores en marzo de 2025, cuando se encontraron en Japón y la catalana aceptó aparecer en uno de los capítulos de YouTube de La vuelta al mundo de Plex. Desde entonces, su complicidad fue objeto de debate y, varios meses después, confirmaron los rumores que no cesaban: estaban juntos.