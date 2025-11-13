Tal y como dice uno de sus grandes éxitos, Raphael ha vivido «su gran noche». Después de un año en el que su estado de salud ha estado en el punto de mira tras ser diagnosticado de un linfoma cerebral, el cantante ha retomado su carrera musical de la mejor de las maneras: continuando con su gira y recogiendo premios que siguen reconociéndole como uno de los artistas más importantes de nuestro país. Sin ir más lejos, el pasado 12 de noviembre, la Academia Latina de los Grammy le ha rendido homenaje como Personal del Año 2025 por su intachable trayectoria sobre los escenarios y su legado musical.

Según han publicado varios medios, Raphael llegó al evento muy sonriente y asegurando que se encontraba muy feliz por este galardón. Además, también señalaba que estaba trabajando en nueva música, algo que dejaba entrever que entre sus planes más cercanos no se encuentra el retirarse. Por otro lado, desde su conocimiento musical, aprovechaba su intervención para pedir un futuro de la música latina más romántico y con un poco menos de ritmo.

Raphael en la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2025. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Natalia Figueroa volvió a convertirse en el apoyo indiscutible de Raphael en esta importante velada. Pero lo cierto es que no fue la única, ya que una larga lista de cantantes tampoco dudó en trasladarse hasta Las Vegas (lugar donde tuvo lugar el acto) para estar al lado del artista y participar en el homenaje que se rindió por las más de cinco décadas de carrera musical que ha protagonizado.

Entre ellos se encontraba Bunbury, que subió al escenario para cantar Yo soy aquel; Elena Rose y David Bisbal, que interpretaron En carne viva; o Café Quijano y Gaby Moreno, que cantaron Qué tal te va sin mí. A los mencionados también se unieron Aitana y Pablo López con Si no estuvieras tú, aunque lo cierto es que la catalana cobró aún más protagonismo por ser la primera vez que cantaba en estos premios.

Aitana debuta en los Latin Grammy y consolida su éxito

Más allá de la actuación que realizó junto a Pablo López, Aitana fue la encargada de inaugurar el Best New Artist Showcase de los Latin Grammy. Se trata de un evento donde se pone en relieve a los nuevos artistas y a los nominados a dicha categoría, así como también se actúa en honor al artista considerado como la Persona del Año (en este caso Raphael).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CUARTO AZUL (@cuarto___azul)

La primera vez que Aitana acudió a esta gala fue en 2019, cuando estuvo nominada a Mejor nuevo artista tras el lanzamiento de su primer álbum, Spoiler. Han pasado cinco años desde entonces y ahora ha regresado como una superestrella, tal y como dice su último hit. De hecho, en los Latin Grammy 2025, la ex triunfita está nominada en dos categorías por su disco Cuarto azul: Mejor álbum pop contemporáneo y Mejor diseño de empaque.