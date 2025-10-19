Así ha sido el esperado regreso de Raphael después de cancelar sus últimos conciertos

Mientras la mitad de España estaba pendiente de la boda de Stella del Carmen y la otra mitad prestaba atención al enlace matrimonial de Alberto Herrera, había gente que estaba nerviosa por el concierto de Raphael, pues era uno de los espectáculos más esperados de la temporada. El artista de Linares lleva luchando contra un linfoma cerebral que le detectaron en 2024, pero desde el primer momento se propuesto no alterar su hoja de ruta. Lo cierto es que ha conseguido mantener una parte de sus recitales, pero otros se ha visto obligados a cancelarlos.

Raphael ha estado un tiempo sin subirse a los escenarios a causa de una bronquitis y, para evitar especulaciones, emitió un comunicado que en LOOK no tardamos en recoger. «Querido público, Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON», empezó diciendo. Después se preocupó de buscar otra fecha para que sus admiradores pudieran disfrutar de su talento.

Raphael en su concierto de Almería. (Foto: Gtres)

El cantante siempre ha estado muy comprometido con su profesión y ha demostrado que sabe estar a la altura de las circunstancias. Por ese motivo, no es de extrañar que su regreso a Almería haya sido todo un éxito. Citó a su ejército de fans en al plaza de toros de la ciudad y las entradas no tardaron en agotarse. En un primer momento había miedo de que cancelase, pero afortunadamente se ha encontrado con fuerzas y no se ha encontrado con ningún imprevisto.

El concierto de Raphael en Almería

El protagonista de nuestra noticia arrancó su carrera profesional con 14 años, así que tiene tablas suficientes como para superar cualquier problema. Sabe improvisar como nadie, aunque fuentes cercanas aseguran que no le hace falta porque se toma los ensayos muy en serio. Es un profesional de primera categoría y sabe que su trabajo no se limita en cantar, así que se preocupa por las pruebas de sonido, de iluminación y de vestuario.

Desde que anunció su problema de salud a finales de 2024, Raphael se ha esforzado al máximo para cumplir con su calendario. Ha tenido que hacer algunos cambios, pero el púbico ha reaccionado muy bien porque todo el mundo sabe la situación que está atravesando. Por ese motivo, cuando ha llegado a Almería ha sido recibido con unos aplausos que se escuchaban por toda la ciudad.

Raphael en su concierto de Almería. (Foto: Gtres)

Según el material al que hemos tenido acceso, Raphael ha deleitado a sus espectadores con las canciones más tradicionales de su repertorio: Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, entre otras. En un momento determinado se ha sentado en una silla y ha candado desde allí, detalle que demuestran sus ganas de seguir adelante con el espectáculo.

Como vemos, la plaza de toros de Almería se ha vestido de gala para recibir un concierto que pocos podrán olvidar. Este proyecto se enmarca dentro de Siente La Plaza, una jornada que ha contado con la participación de varios artistas y que ha despertado el interés de David Bisbal, quien será el encargado de poner el broche de oro a esta iniciativa con un show que tendrá lugar el 15 de noviembre.