Raphael reaparece tras cancelar dos de sus conciertos en España: "Estoy bien"

En los últimos días, el estado de salud de Raphael ha vuelto a situarse en el punto de mira. El cantante se vio obligado a cancelar el concierto que tenía previsto para el 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia a causa de una bronquitis. Una noticia que el propio artista anunció en sus redes sociales, pidiendo perdón por las molestias que hubiera podido causar este imprevisto. «Gracias de corazón por vuestra comprensión, cariño y paciencia», escribió.

Como no podía ser de otra manera, sus palabras generaron una gran preocupación entre sus fans, ya que estos problemas de salud los venía arrastrando desde hacía una semana, cuando ya suspendió su aparición en Zamora, programada para el 26 de septiembre, por un «proceso gripal».

En medio del revuelo mediático generado, este jueves, 9 de octubre, Raphael ha sido captado por las cámaras en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Madrid junto a su mujer, Natalia Figueroa. El motivo de este desplazamiento se debe a la regulación de papeles que tiene llevar al día para su próxima gira por América. Unos datos que, sumados a sus propias palabras, dejan entrever que su salud no será ningún impedimento para continuar con su trayectoria sobre los escenarios. Y es que, lejos de esconderse, el intérprete de Mi gran noche ha asegurado que está perfectamente, intentando zanjar todos los rumores que señalan que no atraviesa por un buen momento. «Yo estoy muy bien, descansando un poco», decía mientras lucía un buen aspecto.

Raphael y Natalia Figueroa en Madrid. (Foto: Gtres)

La actitud que ha mostrado el cantante discrepa mucho de la que mostró su esposa hace tan solo unos días, la cual prefirió no pronunciarse sobre cómo se encontraba el mencionado, avivando aún más las especulaciones y alimentando la expectación en torno al bienestar de Raphael. En esta ocasión, Figueroa ha continuado en esta misma sintonía, sin pronunciar ninguna palabra delante de los medios de comunicación y optando por un discreto segundo plano.

Antes de que el intérprete reapareciera públicamente, muchos artistas que mantienen una relación cercana con él han sido preguntados por su estado de salud. Sin ir más lejos, José Mercé, durante el evento Influencia Hispania, reveló que hablaba habitualmente con Manuel, el hijo de Raphael, y que tenía muy claro que «era muy fuerte» y que, aunque «fuera complicado el diagnóstico médico que padecía, no había nada que pudiera con él». «Es de los artistas más grandes de nuestro país», destacaba.

Raphael y Natalia Figueroa en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que todo parece estar en orden y que el cantante solo ha sufrido un pequeño revés de salud, ha sido inevitable que estas dos cancelaciones de conciertos no hayan sido relacionadas con el diagnóstico de linfoma cerebral que le apartó de los escenarios a finales de 2024. Por aquel entonces, pasó varias semanas ingresado y aparcó buena parte de su agenda profesional para centrarse en su recuperación. Seis meses después reapareció en el Teatro Romano de Mérida en junio de 2025 y, desde entonces, su ritmo ha vuelto a ser imparable. Un ritmo que, a juzgar por estas últimas imágenes, parece que continuará sin frenarse.