El cambio de actitud de Natalia Figueroa que podría preocupar tras el último revés de salud de Raphael

El estado de salud de Raphael vuelve a está en el punto de mira. El cantante tenía previsto realizar un concierto en la Plaza de Toros de Murcia el próximo 4 de octubre y, debido a una prescripción médica causada por una bronquitis, ha decidido cancelarlo. Así lo ha contado él mismo en su perfil oficial de Instagram, donde ha anunciado a través de un comunicado que el espectáculo ha sido aplazado al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto. «Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia», expresaba.

Por ahora, no se conocen más datos sobre este revés de salud del cantante, pero, como no podía ser de otra manera, desde que publicó dicho comunicado, los pasos de sus familiares se han convertido en los más buscados del momento. En especial los de Natalia Figueroa, su mujer, que nunca ha tenido problema en responder a la prensa y actualizar el estado de salud del cantante. Sin embargo, en esta ocasión, algo ha cambiado.

Horas después del comunicado de su marido, Natalia se encontraba dentro de un coche llegando a su residencia de Madrid cuando, de repente, fue sorprendida por los reporteros, los cuales, como no podía ser de otra manera, no tardaron en preguntarle por el estado de salud de Raphael. Natalia, en vez de sacar a relucir su habitual faceta cercana, decidió no bajar la ventanilla y no responder a ninguna pregunta, limitándose a sonreír y a saludar con la mano. Una actitud que ha provocado que aumente la preocupación por el cantante. Y es que el silencio de Figueroa, lejos de despejar dudas, podría alimentar aún más la expectación y los rumores en torno a Raphael.

Natalia Figueroa en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que el concierto que tenía organizado para este 4 de octubre no ha sido el único que ha suspendido recientemente. Hace tan solo una semana, Raphael también se veía obligado a cancelar el espectáculo gratuito que iba a ofrecer en el recinto ferial Ifeza de Zamora durante el último fin de de semana de septiembre. La oficina de representación del intérprete de Mi gran noche explicó que el motivo correspondía a «un proceso gripal», así como también lamentaban las molestias ocasionadas tanto al público como a la organización del evento.

Aunque por aquel entonces la oficina de representación hizo hincapié en que se trataba de un problema de salud puntual que requería reposo, lo cierto es que fue inevitable que los fans de Raphael no lo relacionaran con el diagnóstico de linfoma cerebral que le apartó de los escenarios a finales de 2024. El cantante pasó semanas ingresado y canceló buena parte de su agenda profesional para centrarse única y exclusivamente en su recuperación y en el tratamiento al que se iba a someter. Seis meses después, visiblemente recuperado, reapareció en el Teatro Romano de Mérida en junio de 2025 para ofrecer su primer concierto después de este revés de salud. Desde entonces, ha visitado una larga lista de ciudades de nuestro país, pero ahora, se está viendo obligado de nuevo a suspender algún que otro espectáculo por problemas que, en principio, nada tienen que ver con el parte médico que recibió a raíz de sufrir un accidente cerebrovascular.