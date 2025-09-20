Aitana Ocaña saltó a la fama a raíz de su participación en OT 2017 y en estos momentos es una de las cantantes más famosas de nuestro país, de hecho, su popularidad ha cruzado fronteras y ha actuado con artistas tan conocidos como los integrantes de la banda Morat. La catalana es consciente de su fama, pero no se siente demasiado cómoda respondiendo a ciertas preguntas, así que intenta no exponer su vida privada. Sin embargo, ha hecho una excepción para celebrar el cumpleaños de su novio, el youtuber Plex.

Aitana y Plex llevan mucho tiempo protagonizando noticias en la crónica social, pero ninguno de ellos quería hacer pública su relación. Por ese motivo, todo el mundo se ha quedado sin palabras cuando ha recibido el mensaje que la intérprete de Vas a quedarte ha lanzado a través de su cuenta de Instagram, 4.3 millones de seguidores. De una forma muy emotiva, ha abierto su álbum privado y hay una imagen que ha llamado poderosamente la atención.

La apasionada foto de Aitana y Plex. (Foto: Instagram)

Una de las fotos de Aitana y su novio han revolucionado el mundo de las redes sociales. «¡Qué atrevida!», exclama un usuario de X (antiguo Twitter) al comprobar el revuelo que se ha generado. «Hace muy bien en disfrutar y en presumir de novio», matiza otro, defendiendo así la postura de la cantante. Lo cierto es que esta última ha impactado a todos, pues nadie esperaba que mostrarse un material tan personal, sobre todo si tenemos en cuenta que lleva muchos años protegiendo su esfera privada.

La instantánea en cuestión muestra el lado más apasionado de Aitana y Plex, de hecho hay dos imágenes que dejan entrever la gran complicidad que hay entre ellos. En una aparecen besándose acaloradamente en un barco y en otra posando delante de un espejo mientras el youtuber le agarra el trasero a su pareja. «Bravo por vosotros, por fin os mostráis naturales», le dice un fan a la ex concursante de Operación Triunfo.

El bonito mensaje de Aitana

Es cierto que la tórrida foto de Aitana y su novio ha causado revuelo, pues eran pocos los que esperaban que la artista fuese a dar un paso de estas características. Es evidente que en las imágenes no está haciendo nada malo, tiene el mismo comportamiento que todo el mundo, pero es curioso que haya querido mostrar un material tan personal.

Dejando a un lado la polémica, podemos resaltar las bonitas (y breves) palabras que Aitana le ha dedicado a Plex. No se ha conformado con la publicación de su muro, también ha anunciado por sus historias de Instagram que había subido nuevo material y ha acompañado este mensaje con una frase que dice: «Feliz vida, Plex». Por si fuera poco, le ha etiquetado para que sus seguidores puedan entrar en el perfil del youtuber.

La felicitación de Aitana a Plex. (Foto: Instagram)

Más allá de sus mensajes o de las imágenes, el gesto de Aitana es una declaración de intenciones. La joven ha confirmado que su noviazgo va en serio, que sus sentimientos por Plex son reales y que ya no esconderá su historia de amor.

Una relación firme y con futuro

Cuando se empezó a rumorear que Aitana estaba con Plex, hubo muchos que pensaron que no iban a durar. Es más, algunos detractores de la cantante llegaron a afirmar que el influencer todavía seguía pensando en su ex novia, una chica llamada Uxue. No obstante, el tiempo a callado a todos aquellos que hablaron de más y los hechos demuestran que el romance es tan sólido como real. De hecho, los enamorados conocen a sus respectivas familias y han pasado las vacaciones de verano todos juntos.