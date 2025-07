La vida de ricos de Aitana y Plex: jet privado para viajar de Ibiza a Madrid

Antes de hacer frente a los importantes conciertos que tiene programados para este mes de julio, Aitana ha viajado hasta Ibiza para desconectar. Pero no lo ha hecho sola. Y es que, además de celebrar en la isla pitiusa su 26º cumpleaños, la cantante ha disfrutado de la compañía de Plex y sus amigos, con quienes ha compartido planes de auténtico lujo: desde una jornada en alta mar hasta una carrera de karts. Han sido unos días que, a juzgar por lo trascendido, han sido inolvidables, aunque no aptos para cualquier bolsillo, ya que no se han privado de nada. Este estilo de vida lo han querido mantener incluso en su regreso a Madrid, momento para el que la intérprete de Vas a quedarte y el influencer han contratado un jet privado para volar hasta la capital y poner el broche final a unas vacaciones que no han pasado desapercibidas.

En el reportaje, se puede ver cómo la pareja abandona la isla mientras embarca en un avión privado con destino a Madrid. Para la ocasión, Aitana lucía un look cómodo y relajado compuesto por una sudadera oversize, unos pantalones tipo cargo en tono gris oscuro y unas zapatillas deportivas. Además, ha decidido llevar su melena recogida en dos trenzas y unas gafas de sol negras que tapaban gran parte de su rostro.

Aitana y Plex en Ibiza. (Foto: Gtres)

Por su parte, Plex ha optado por un estilismo parecido y ha elegido unos pantalones cortos de chándal de color gris conjuntados con una camiseta ancha de manga corta y unas sandalias al más puro estilo crocs.

Aitana y Plex en Ibiza. (Foto: Gtres)

En cuanto a su actitud, ambos han sido fotografiados hablando animadamente, aunque lo cierto es que Plex ha reflejado en su rostro una gran sonrisa más destacada que la de la artista, algo que deja entrever el buen momento por el que atraviesan, tanto personal como económicamente, ya que se encuentran en puntos muy exitosos de sus respectivas carreras profesionales. Aunque ninguno ha confirmado como tal que sean pareja, cada vez son más las pruebas que lo evidencian. Empezando por la fotografía que publicó hace tan solo unos días Aitana en su Instagram junto al creador de contenido, sonriéndole y abrazada a él.

Aitana y Plex en Ibiza. (Foto: Instagram)

La historia de Aitana y Plex

Las especulaciones sobre una posible historia de amor entre Aitana y Plex comenzaron a surgir el pasado mes de marzo, cuando coincidieron en un viaje a Japón en uno de los vlogs del influencer. La cantante apareció fugazmente delante de las cámaras y muchos de sus seguidores comenzaron a comentar el feelling que existía entre ellos. Un mes después, volvieron a ser vistos juntos, esta vez grabando contenido en República Dominicana, lo que alimentó aún más los rumores de una posible relación. En mayo, un detalle aparentemente insignificante en otro vídeo de Plex hizo saltar las alarmas: Aitana aparecía en la misma habitación que él, luciendo una camiseta que antes había llevado el influencer. Unas especulaciones que no pasaron desapercibidas y que, finalmente, parecen ser ciertas.