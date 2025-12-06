IMÁGENES EXCLUSIVAS | La romántica escena de Aitana y Plex en el aeropuerto tras su viaje a Maldivas

Aitana y Plex se han convertido en una de las parejas más mediáticas del 2025. La cantante y el influencer aparecieron juntos por primera vez el pasado mes de marzo, concretamente durante un inesperado encuentro en Japón que formó parte de uno de los capítulos de La vuelta al mundo de Plex y sus amigos. Desde entonces, su química ha sido más que evidente y, aunque con el paso de los meses, ambos han optado por mantener la máxima discreción posible, lo cierto es que es sabido por todos que su relación está más que consolidada. Tanto es así, que aquello que al principio intentaban ocultar, ahora lo gritan a los cuatro vientos. Especialmente su amor.

Hace tan solo unos días, el creador de contenido afirmó que la intérprete «era la mujer de su vida», y ahora, LOOK ha tenido acceso a unas imágenes exclusivas captadas por Gtres, que dejan más que claro que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando Aitana y Plex regresaron a Madrid después de pasar unos días inolvidables en las Islas Maldivas, donde celebraron que la catalana acababa de recibir el primer Latin Grammy de su carrera sobre los escenarios. Hicieron escala en Abu Dabi y, después de varias horas de vuelo, pusieron pie en territorio español, momento en el que protagonizaron una romántica escena que no ha pasado desapercibida. Y es que, aunque en los últimos meses han trascendido varios reportajes de su historia de amor, lo cierto es que ninguno ha sido similar a estas imágenes.

Aitana y Plex en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

En ellas, Aitana y Plex aparecen saliendo por la zona premium de Aena del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, donde tenían a su disposición salas VIP y servicios exclusivos de asistencia. La pareja paseó de la mano mientras recogieron su equipaje. Después, continuaron caminando hacia la salida junto a otro empleado y, como no podía ser de otra manera, aprovecharon cada momento que consideraron oportuno para darse besos y abrazos, derrochando una gran llamativa complicidad.

Sin embargo, después de protagonizar esta romántica escena y de vivir unos días de desconexión inolvidables, la pareja cogió taxis diferentes, lo que indica que, tal vez, decidieron marcharse a descansar a sus respectivos domicilios. No obstante, cabe destacar que hace tan solo unos días, Diez Minutos publicó en exclusiva que entre sus planes para 2026 se encontraría el poder irse a vivir juntos, aunque todavía no tendrían clara la zona en la que se querrían instalar. Por ahora, se sabe que la intérprete de 6 de febrero reside en una exclusiva urbanización a las afueras de la capital, mientras que el creador de contenido tiene un chalet con piscina en la sierra de Madrid. Se desconoce si tienen pensado comprarse un inmueble juntos o si, por el contrario, alguno de los dos se mudará a la vivienda del otro, pero lo que el medio dejó claro es que sus agendas son muy ajetreadas y que cuando aterrizan en Madrid no se quieren separar. Es por ello por lo que sueñan con crear su propio hogar.