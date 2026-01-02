"Baño en el mar y una compañía de lujo": así ha recibido Sara Carbonero el 2026

Ha pasado justo un año desde que Sara Carbonero publicaba una desgarradora carta en su perfil oficial de Instagram para hacer balance del 2024 y confesar que siempre lo recordará «como el peor año de su vida». Sin duda fue un testimonio sincero y doloroso que conmovió a miles de seguidores y que marcó un antes y un después en su manera de afrontar el tiempo y las prioridades. Es por ello por lo que para la periodista, el 2025 ha sido un año de reconexión, de sentir y de aprovechar todo el tiempo que en algún momento sintió que perdió. Una etapa de reflexión personal que le ha motivado a despedirla por todo lo alto: reuniéndose con sus amigos más cercanos en La Graciosa- la isla canaria más desconocida-, para celebrar la Nochevieja.

«Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo», comenzaba a escribir junto a un carrusel de fotografías que mostraban a la perfección cómo ha dado la bienvenida al 2026. En ellas, la que fuera pareja de Iker Casillas aparece posando en paisajes paradisiacos con atardeceres increíbles de la isla como telón de fondo, así como también nadando en aguas cristalinas como si de agosto se tratase, disfrutando de su gastronomía local y posando con íntimos amigos, entre los que se encontraba Isabel Jiménez, uno de sus grandes y conocidos apoyos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Aprovechando su intervención en la red, Sara también ha aprovechando para desear lo mejor a sus seguidores en este nuevo año que acaba de comenzar: «Últimamente aparezco poco por aquí pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen. Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos. Que este año traiga sonrisas, disfrute y muchos ratos de esos bonitos que nuestra alma necesita vivir», señalaba.

Por último, sacando a relucir su faceta más optimista, Carbonero comentaba que tan solo necesitaba «buena música, ilusión, ganas y coraje» para poder enfrentar todos los obstáculos que se pongan en su camino. «Actitud. Siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos. Feliz año», concluía.

Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño por parte de sus seguidores: «¡Feliz año, belleza!», «Qué palabras tan bonitas, Sara», «Me alegra que encuentres esos lugares de paz», «Canarias recarga energía», «No hay mejor forma de acabar y empezar el año que en ese pequeño gran paraíso», escribían algunos de los internautas. Por ahora, se desconoce cuando regresará a la capital para retomar su rutina, aunque lo cierto es que hace tan solo unas horas, ha compartido una fotografía de Isabel en la que aparecen jugando a un juego de mesa, algo que parece indicar que continúa estando en tierras canarias.