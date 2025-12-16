Isabel Jiménez arrasa con un traje blanco que eclipsa a todos

El 10º aniversario de Tapas Magazine se convirtió en una cita ineludible para los rostros más conocidos del panorama cultural y social de nuestro país este martes. Celebrado en la elegante Forbes House, en Madrid, el evento reunió a personalidades de la televisión, la gastronomía, la música y la política, creando un ambiente vibrante y lleno de glamour. Entre los asistentes, destacaron figuras como Paco León, Miguel Torres, Cruz Sánchez de Lara, Alexsinos, Blanca Paloma, Mafalda Cardenal, Lucía de la Puerta, Hamza Zaidi, Coco Montes, Ariel Rot, Andrea Levy, Alberto Esser, Ferrán Adriá y Pepe Rodríguez. Sin embargo, uno de los looks que acaparó todas las miradas fue, sin duda, el de Isabel Jiménez.

Isabel Jiménez volvió a apostar por una de sus fórmulas favoritas: el traje de chaqueta. Esta vez, eligió un conjunto completamente blanco que reflejaba elegancia, sofisticación y un toque de modernidad. La chaqueta, de corte amplio y ligeramente oversize, combinaba a la perfección con unos pantalones de línea recta que caían fluidamente hasta cubrir los zapatos, creando un efecto estilizado y muy armonioso. Su elección no solo demuestra un dominio absoluto de la moda formal femenina, sino también su capacidad para adaptar tendencias a su propio estilo, marcando la pauta en cada evento al que asiste.

Isabel Jiménez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El traje blanco de Isabel no es casualidad; es una extensión de su personalidad: segura, elegante y con un gusto impecable. Combinó el look con un bolso de mano en tonos neutros y unos zapatos discretos, dejando que el conjunto hablara por sí solo. Además, su peinado, con ondas suaves y flequillo, aportaba frescura y naturalidad, equilibrando la formalidad del traje. Este tipo de elección demuestra que Isabel Jiménez entiende que la moda no es solo ropa, sino una forma de comunicar identidad, presencia y confianza.

El evento en Forbes House se convirtió en un escaparate perfecto para la moda y el estilo, donde cada invitado llevó un look cuidadosamente seleccionado. Paco León, con su estilo desenfadado y carismático, y Ferrán Adrià, ícono de la gastronomía, compartieron protagonismo con Isabel, pero fue el impecable traje blanco de la periodista el que destacó por su simplicidad y efectividad. La elección de Isabel también refleja cómo los trajes, tradicionalmente considerados prendas de oficina o de negocios, han evolucionado hasta convertirse en opciones ideales para celebraciones y eventos sociales, demostrando que la elegancia puede ser minimalista y poderosa al mismo tiempo.

Más allá de su impecable estilismo, Isabel Jiménez se mostró cercana y natural ante los medios. La velada incluyó degustaciones de productos selectos, animadas conversaciones sobre tendencias gastronómicas y culturales, y un ambiente lleno de celebración por la trayectoria de Tapas Magazine.