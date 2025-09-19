¿Lleva peluca Brigitte Macron? Todo lo que se ha dicho de su comentado peinado

Brigitte Macron vuelve a estar en el punto de mira, y es que la Primera Dama habría decidido tomar medidas y plantarse ante todos aquellos que critican su aspecto e incluso afirman que en realidad es un hombre. Comentarios que le han pasado factura a la esposa de Emmanuel Macron, que se dispone a demostrar mediante pruebas científicas e imágenes que nació mujer y ha estado embarazada.

Un gran paso al frente que llega después de que el matrimonio también demandase a la influencer Candace Owen por difamación. Sobre todo, por el «grave perjuicio personal y reputacional» al que ha tenido que hacer frente, además de «alimentar un clima de acoso digital». De esta forma, los Macron buscarían sentar un precedente frente a este tipo de campañas de acoso, y también «limpiar su honor».

Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo (2017). (Gtres)

«Cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país», afirmaba el representante legal de la pareja. Y es que la medio melena de Brigitte también está en el punto de mira, sobre todo porque ha generado toda clase de opiniones al respecto. ¿Estamos ante el uso de extensiones o peluca?

Los secretos que esconde la característica melena de Brigitte Macron

Si por algo se caracteriza la Primera Dama de Francia, es por su voluminosa media melena, en un tono rubio ceniza y con flequillo. Un peinado en el que nunca le hemos visto ninguna cana y ni siquiera la raíz marcada, algo que sería bastante habitual para una mujer de 68 años. Una melena que también habría conseguido despertar bastantes envidias, ya no solo por volumen, sino por el corte y el propio color. De ahí, que muchos se hayan atrevido a afirmar que la esposa de Emmanuel Macron recurre a una peluca y que ese no es su cabello natural.

Emmanuel y Brigitte Macron en un acto oficial. (Foto: Gtres)

De hecho, ciertos expertos se atreven a señalar que Brigitte emplea «una prótesis capilar. Suelen tener una base de monofilamento y la base imita perfectamente al cuero cabelludo». Lo que estaría enfocado en esconder algún tipo de alopecia o falta de densidad en el cabello.»Tiene un volumen un poco artificial», opinan sobre el efecto abombado que siempre predomina en su peinado.

De lo que no cabe duda, es de que en la actualidad podemos recurrir a diversas opciones; desde pelucas totales adheridas al cuero cabelludo, a extensiones de clip que son muy cómodas y fáciles de usar, además de permitirle lucir un efecto de melena natural. ¿Cuál sería su truco entonces para obtener tanto volumen? Lo cierto es que son muchos los factores que condicionan la apariencia y el cuidado de una buena melena; donde encontramos desde la forma en la que lavamos y secamos el cabello, a la técnica para peinarlo de esa forma tan característica.