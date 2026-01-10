Hugo Boss rebaja a la mitad una de las faldas favoritas de doña Letizia en el color más versátil

Las rebajas son, para muchas, el mejor momento del año para invertir en prendas que durante meses hemos observado con interés, pero también con cautela. Piezas bien hechas, versátiles y pensadas para durar que, por fin, se vuelven accesibles. No es solo una cuestión de precio, sino de oportunidad: invertir con cabeza en piezas bien hechas, versátiles y con vocación de permanencia. Exactamente el tipo de prendas que suelen definir el armario de la Reina Letizia y que explican por qué, temporada tras temporada, sus elecciones siguen siendo objeto de análisis.

No es casualidad. El portal británico UFO No More, especializado en estudiar con lupa los looks de las mujeres de la realeza europea, ha vuelto a publicar su ranking anual de gasto en vestuario y, una vez más, la esposa de Felipe VI destaca por su contención. En un contexto en el que otras royals apuestan por estrenos constantes y presupuestos elevados, la reina de España se consolida como una de las más austeras. Pero austeridad, en su caso, no significa renuncia al estilo, sino selección inteligente. Y ahí es donde entran en juego prendas como la que hoy nos ocupa.

La versión coral/rosa que lució Doña Letizia es una falda lápiz de piel firmada por Hugo Boss. (Foto: Gtres)

Entre los muchos diseños que han marcado su armario reciente, hay uno que merece especial atención: la falda de piel de Hugo Boss que lució en los Premios UNICEF celebrados en Madrid. Una aparición que sorprendió por su sencillez y, al mismo tiempo, por su eficacia. La Reina apostó por una falda de cuero en tono coral, de silueta tubo y con abertura frontal, una elección sofisticada y muy ponible que demostraba, una vez más, su habilidad para convertir una prenda aparentemente compleja en un básico contemporáneo.

La falda, combinada con una blusa a juego de la misma firma -cuello camisero y un sutil fruncido en las mangas-, construía un look monocromático impecable, equilibrado y muy favorecedor. Sin estridencias, sin artificios. Un ejemplo perfecto de cómo el cuero, bien trabajado y bien combinado, puede funcionar más allá de la noche o de los estilismos más rotundos.

Pero si algo convierte esta pieza en especialmente interesante es su recorrido fuera del contexto institucional. Porque la falda de piel es, desde hace años, uno de los grandes pilares del armario de otoño e invierno. Y el modelo elegido por la reina lo resume todo: corte lápiz, paneles que estilizan la silueta y una abertura frontal que aporta movimiento y modernidad. En términos técnicos, se trata de una falda Slim Fit, es decir, un corte ajustado que sigue la línea natural del cuerpo sin resultar excesivo, pensado para realzar la figura con elegancia.

La falda rebajada de doña Letizia de Hugo Boss

El mismo diseño —modelo Setora— está ahora disponible en negro, el color comodín por excelencia. (Foto: Gtres)

La buena noticia llega ahora. Ese mismo modelo, el Setora de Hugo Boss, se encuentra actualmente rebajado casi a la mitad. De un precio original de 449 euros ha pasado a costar 229 euros, con un 49 % de descuento. Nuestra versión no es coral, sino negra, el color más versátil del armario y, probablemente, el más fácil de integrar en cualquier estilo. Una diferencia que, lejos de restar atractivo, multiplica sus posibilidades. Es esa clase de prenda que justifica una compra de rebajas: atemporal, bien confeccionada y con múltiples lecturas según cómo se combine.