La Reina Letizia ha presidido en Madrid una nueva edición de los premios UNICEF España. Una cita a la que ha asistido en calidad de presidenta de honor de la organización y en la que han participado algunos rostros destacados del panorama nacional, como es el caso de los deportistas Pau y Marc Gasol y Teresa Perales, así como de la periodista Sara Carbonero.

Este año los galardones han reconocido a la Gasol Foundation en la categoría Transforma, así como a la red de jóvenes periodistas cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia en la de Comunicación, y a Kim Phuc Phan Thi, conocida mundialmente como la niña del Napalm, en la categoría Joaquín Ruiz Giménez.

Sara Carbonero y Teresa Perales en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Doña Letizia ha sido la encargada de entregar los premios, que reconocen edición tras edición el compromiso y el esfuerzo para cambiar de manera significativa la vida de los niños que se encuentran en situaciones vulnerables, así como para dar pasos en la defensa de sus derechos.

El look de la Reina Letizia

Para esta jornada de principios del mes de octubre, la Reina Letizia ha apostado por un total look en color salmón. Un conjunto de su fondo de armario compuesto por una falda midi de corte recto confeccionada en piel y firmada por Hugo Boss. La ha combinado con una blusa satinada en la misma gama cromática, con detalles fruncidos en las mangas. Pertenece a la marca alemana también. Como calzado, doña Letizia ha escogido unos zapatos destalonados de color nude con tacón bajo, de Magrit.

Un estilismo muy favorecedor que resaltaba tanto la figura como el tono de piel de doña Letizia y que la madre de la princesa Leonor ha llevado ya en varias ocasiones desde que lo estrenara. Curiosamente, una falda muy similar la tiene también en color rojo y en negro y es la misma que le vimos en otro acto a Meghan Markle.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, la esposa del Rey Felipe VI ha llevado su inseparable sortija de oro de Coreterno y unos pendientes rígidos con forma ovalada, cuya procedencia por ahora no ha trascendido. La Reina ha llevado el cabello suelto y un maquillaje suave.

Cierre de agenda

Está previsto que la Reina Letizia cierre su agenda de compromisos el viernes, cuando viajará hasta Navarra para participar en la apertura del curso de Formación Profesional. La pasada semana los Reyes también estuvieron dos días en la Comunidad Foral, en este caso junto a su hija mayor. Leonor estrenó de manera oficial el título de princesa de Viana en un viaje histórico cargado de momentos para el recuerdo. Fue, además, una oportunidad de reencuentro para don Felipe y doña Letizia con ella, dado que lleva desde principios de septiembre centrada en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. La única que no pudo estar fue la infanta Sofía, que se encuentra estudiando en Lisboa.