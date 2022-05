La Reina Letizia y Meghan Markle, unidas por dos especiales prendas

La Reina Letizia es todo un icono de estilo a nivel internacional. Desde su incorporación a la familia real en el año 2004, la esposa de Felipe VI ha experimentado una profunda evolución en lo que respecta a la forma de vestir. De apostar siempre por las mismas firmas -Hugo Boss, Carolina Herrera y Felipe Varela-, ha ido abriendo el abanico a otras opciones, especialmente firmas de perfil más discreto, con una filosofía eco y sostenible y, la mayoría de las ocasiones, capitaneadas por mujeres. Es el caso de marcas como Isabel Abdo, Inés Martín Alcalde, María Malo, Dear Prudence, María Barragán, On Atlas o María de la Orde, entre otras muchas.

En lo que respecta a los accesorios, la variedad en el armario de doña Letizia no es tanta. Es más, salvo contadas ocasiones, la Reina suele recurrir a Magrit, a Lodi o a Carolina Herrera. Ello no excluye que apueste de vez en cuando por otras marcas, como Prada, Manolo Blahnik, Mint & Rose, Macarena Shoes o Castañer, sobre todo en lo que respecta a alpargatas o calzado de verano.

Dado que muchas de las firmas a las que recurre la Reina son de renombre internacional, no resulta raro que a veces coincida en elecciones con otras royals. Una de las que ha coincidido en más de una ocasión es Meghan Markle. Debido a que la duquesa de Sussex ya no forma parte de la familia real sensu stricto, sus apariciones públicas son contadas y apenas da pie a que se analicen sus looks, algo que se hace hasta el mínimo detalle cuando se la ve.

Una de las últimas ocasiones ha sido hace algunas semanas, durante los Juegos Invictus que se han celebrado en Holanda. Una cita muy importante para el príncipe Harry y que, además, tiene un vínculo especial con la historia de amor de los Sussex. Aunque Meghan Markle no ha estado presente en todos los actos de esta convocatoria, sí que participó los primeros días. Jornadas en las que hizo todo un despliegue de estilo, en el que no faltaron guiños a Diana de Gales y algunos de sus looks más icónicos.

Más allá de esto, llamó especialmente la atención que la Duquesa llevara en uno de los días un precioso bolso de Carolina Herrera. Se trata del modelo Doma Insignia Medium Satchel Bag de Carolina Herrera -cuyo precio asciende a 1200 euros-. Meghan lo combinó con un look monocromático en beis en La Haya, mientras que la Reina lo llevó hace unos días en Guadalajara.

La Reina Letizia tiene en su haber muchos complementos de esta marca, especialmente bolsos y zapatos. Es más, los zapatos destalonados de Carolina Herrera son uno de sus modelos predilectos.

No es la primera vez que Meghan Markle ‘coincide’ con doña Letizia. En uno de sus primeros actos tras dar a luz a Archie, Meghan lució una falda de cuero rojo de Hugo Boss -que también había llevado con anterioridad en color verde- y lo hizo un día después de que doña Letizia llevara la misma prenda en Corea.

A pesar de que, en principio, son solo estas dos prendas las que la Reina tiene iguales que las de Meghan Markle, lo cierto es que entre doña Letizia y la duquesa de Sussex hay algunas coincidencias a la hora de vestir. Por ejemplo, ambas tienen vestidos capa, trajes sastre en blanco y prefieren las joyas de pequeño tamaño.