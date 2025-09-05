Sara Carbonero ha alzado la voz en su perfil público a raíz de los comentarios en las redes sociales sobre el aspecto de Kate Middleton en su reaparición tras las vacaciones de verano. La princesa de Gales acaba de retomar su agenda oficial tras varias semanas alejada de los focos y disfrutando de tiempo de descanso en familia. Unas vacaciones privadas en las que Kate Guillermo han estado en Grecia y también en Escocia, donde se les pudo ver brevemente hace unos días.

Los príncipes han reaparecido en un acto en Londres. Una visita a los renovados jardines del Museo de Historia Natural, del que Kate Middleton es patrocinadora. La pareja ha podido conocer de primera mano las nuevas iniciativas de la organización que ponen el foco, entre otras cosas, en el poder sanador de la naturaleza y el contacto con el entorno y su importancia para la salud mental. Un tema con el que la princesa está muy vinculada ya que ella misma reveló que pasar tiempo rodeada de naturaleza había sido fundamental durante su proceso de tratamiento para el cáncer.

Kate Middleton con la melena más rubia. (Foto: Gtres)

El foco puesto en el aspecto de la princesa

Como suele ser habitual en estos casos y, a pesar de los esfuerzos por parte de la princesa, su estilismo, maquillaje y peinado se han llevado gran parte del protagonismo, por encima incluso del tema central del acto. Aunque han sido muchos los que han alabado el buen aspecto de Kate Middleton y su cambio de look -mucho más rubia de lo habitual y con el pelo más largo-, también ha habido algunas personas que han especulado con su aspecto, en especial en España. Comentarios relacionados con la posibilidad de que llevara peluca y que han vuelto a poner sobre la mesa su salud.

Hace un año Kate Middleton anunció que había terminado su tratamiento para el cáncer y justo en enero reveló que los médicos le habían confirmado que la enfermedad estaba en remisión. Desde entonces no ha habido noticias de recaídas y ha ido retomando su agenda con normalidad.

Los príncipes de Gales en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

La reacción de Sara Carbonero

Ante los comentarios en las redes sociales, Sara Carbonero no ha dudado en responder y salir en defensa de la princesa de Gales. En un extenso texto que ha publicado en los stories de su cuenta, la periodista se ha mostrado muy crítica con las especulaciones sobre el aspecto de Kate Middleton: «Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton», ha comenzado diciendo Sara Carbonero, que ha puesto sobre la mesa la falta de empatía ante la complicada situación por la que ha pasado la esposa del príncipe de Gales. «En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos…», ha sentenciado.

El mensaje de Sara Carbonero en defensa de Kate Middleton. (Foto: redes sociales)

Sara Carbonero ha recalcado la falta de humanidad y ha criticado el cinismo de una sociedad que «se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y que está tratando de salir adelante. Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público».

«Yo me bajo de este carro», ha terminado recalcando la periodista, consciente de lo incoherente que resulta que se ponga tanto el foco en la importancia de cuidar la salud mental y luego no se tengan reparos en criticar el aspecto físico de una persona que ha atravesado por una compleja enfermedad, por muy figura pública que sea. «Hagámonoslo mirar», ha dicho Sara Carbonero.