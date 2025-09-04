Sabíamos que la princesa de Gales se había aclarado el cabello durante las vacaciones, pero hasta ahora no lo habíamos podido comprobar en primer plano. Kate Middleton ha retomado su agenda tras unas semanas de descanso con una visita a los nuevos jardines del Museo de Historia Natural en Londres. Un acto en el que se ha mostrado muy sonriente y al que la ha acompañado el príncipe de Gales.

La pareja ha vuelto a la actividad tras las vacaciones estivales, durante las cuales han intentado mantener un perfil bajo. Se sabe que han estado en Grecia y también se les pudo ver hace unos días en Escocia, donde se reunieron con los reyes Carlos III y Camila. Fue precisamente allí donde se atisbó el cabello más claro de la princesa de Gales, aunque no estaba claro lo que Kate Middleton se había hecho. Ahora por fin hemos podido ver que la princesa tiene el cabello cada vez más largo y que lo lleva mucho más claro que antes. Quizás porque se lo ha teñido o puede que por los efectos del sol durante los días de descanso. Sea como fuere, la princesa está radiante y muy recuperada después de una etapa complicada para toda la familia.

Los príncipes de Gales en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Vuelta a la normalidad

A pocos días de que se cumpla el tercer aniversario de la muerte de la Reina Isabel II y con el rey Carlos III aún en el Castillo de Balmoral, los príncipes han sido de los primeros en retomar su agenda. Poco a poco la normalidad va regresando a la vida de la familia real, no solamente tras el período de vacaciones, sino también después de un año muy difícil por el estado de salud tanto del monarca como de su nuera.

Kate Middleton con la melena más rubia. (Foto: Gtres)

Hay que recordar que fue aproximadamente hace un año cuando la princesa de Gales anunció que había terminado el tratamiento de quimioterapia y dijo que iba a ir retomando algunos compromisos. Ya a principios de enero confirmó que los médicos le habían dicho que el cáncer estaba en remisión. En el caso del rey Carlos III, el Palacio de Buckingham no ha dado nuevos detalles sobre su enfermedad. Se sabe que sigue en tratamiento y hace algunos meses tuvo que cancelar unos compromisos por los efectos secundarios del tratamiento. Sin embargo, no se encuentra en la misma situación que la princesa.

La melena de Kate Middleton. (Foto: Gtres)

El look de Kate Middleton

Para esta vuelta a la rutina, la esposa del príncipe Guillermo ha apostado por un estilismo cómodo y sencillo, que no ha desviado la atención de su impresionante melena-. La princesa ha elegido una combinación compuesta por un pantalón negro de corte recto, una impecable y clásica camisa blanca y una chaqueta de tweed, que ha completado con unos zapatos planos en color tostado de Pretty Ballerinas, firma que también han lucido otras royals como Beatriz de York. Especial atención a las joyas, sobre todo, a la cadena con las iniciales de sus tres hijos -George, Charlotte y Louis- que llevaba en el cuello. No ha faltado tampoco su anillo de compromiso, aunque últimamente lo alterna con otras sortijas.