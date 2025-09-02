CASA REAL BRITÁNICA

La ‘vuelta al cole’ de Kate Middleton y Guillermo: se confirma la fecha de su primer acto

Kate Middleton y Guillermo estrenan juntos el nuevo curso

La pareja tiene previsto mudarse a su nuevo hogar en las próximas semanas

Kate Middleton, Guillermo
Kate Middleton y Guillermo juntos. (Foto: Gtres)
  • Andrea Mori
    • Actualizado:

Hace unos días, los príncipes de Gales se dejaron ver de camino a un servicio religioso en Escocia, en el que también participaron los reyes Carlos III y Camila. Kate Middleton y el príncipe Guillermo no faltaron a las tradicionales vacaciones familiares en el Castillo de Balmoral pero, mientras que el monarca aún va a prolongar su estancia allí unas semanas más -siempre se queda para el aniversario de la muerte de su madre-, en el caso de los Gales ya toca volver a la rutina.

Después de varias semanas alejados de los focos y disfrutando de tiempo de calidad en familia -incluidas unas vacaciones a la costa de Grecia-, Kate Middleton y el príncipe Guillermo retoman su agenda esta semana. Lo hacen cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del anuncio del final del tratamiento de quimioterapia de la princesa de Gales. La esposa del heredero ha pasado una etapa complicada a raíz de su enfermedad, pero desde principios de año ha ido participando en más actos, ya que su cáncer lleva en remisión desde entonces.

Kate Middleton, Guillermo de Inglaterra y la pequeña Charlotte. (Foto: Gtres)

Kate Middleton, Guillermo de Inglaterra y sus hijos en Escocia. (Foto: Gtres)

Según han confirmado fuentes oficiales, está previsto que Kate Middleton y Guillermo participen en un acto conjunto este jueves, 4 de septiembre. Será su primer compromiso oficial tras las vacaciones de verano y supondrá la vuelta a la normalidad en la actividad institucional.

Tal como se ha anunciado, los príncipes de Gales van a visitar los recién renovados jardines del Museo de Historia Natural. Kate Middleton es patrona de la institución y en esta ocasión estará acompañada por su esposo. La pareja aprovechará para reunirse con niños y jóvenes que participan en programas de aprendizaje que les permiten conectar con la naturaleza y fomentar la biodiversidad en zonas urbanas.

Kate Middleton

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Estos jardines y el programa del Parque Natural Educativo Nacional forman parte del ambicioso Movimiento de Naturaleza Urbana del Museo de Historia Natural, una iniciativa que busca ayudar a las personas a sentirse más conectadas con la naturaleza, más seguras de su capacidad para protegerla y más comprometidas con un futuro más verde. Cuestiones con las que tanto Kate Middleton como el príncipe de Gales están muy comprometidos.

Una etapa de cambios

Los próximos meses van a ser muy intensos para la pareja ya que tiene que afrontar su mudanza a Forest Lodge. Después de un tiempo residiendo en la modesta Adelaide Cottage, la familia se trasladará a esta propiedad, también ubicada en Windsor. Una casa de mayor tamaño y más apropiada para el heredero al trono, en la que se están realizando una serie de trabajos de reforma para acondicionarla y ponerla a punto para la mudanza.

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

Está previsto que el traslado se lleve a cabo en torno al final de este año o de cara a principios de 2026, aunque todavía no se ha dado información oficial por parte de fuentes del Palacio de Buckingham o de Kensington. Eso sí, algunas fuentes aseguran que Guillermo tiene la intención de que Forest Lodge sea ya la residencia definitiva de la familia, incluso cuando se convierta en rey.

