Juan Salazar, de Los Chunguitos, utiliza una única frase para retratar a Isabel Preysler

El cantante Juan Salazar, uno de los integrantes de Los Chunguitos, ha participado en el partido benéfico que organiza Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora. Es una ocasión perfecta para que los famosos colaboren en un proyecto social. Este año, la encargada de hacer el saque de honor ha sido Norma Duval y ha estado acompañada de otros rostros conocidos como Juan Salazar, quien ha hablado abiertamente de un tema que muy pocos conocían: su amistad con Isabel Preysler.

Como todo el mundo sabe, Isabel Preysler es una de las grandes damas de la alta sociedad y lleva muchos años inspirando a la gente con su estilo. Hace unos meses escribió su libro de memorias y resolvió las dudas que había sobre su personaje público, pero parece que se ha dejado algún detalle en el tintero, por ejemplo su amistad con Juan Salazar. El artista, hermano de las famosas Azúcar Moreno, ha utilizado una única frase para definir a la Reina de Corazones: «Es muy buena gente, sencilla y humilde».

Isabel Preysler a las puertas del Teatro Real. (Foto: Gtres)

El intérprete lleva muchos años encima de los escenarios y ha participado en proyectos que le han acercado al público. Estuvo en Gran Hermano VIP y ha dado varias entrevistas hablando de cuestiones relacionadas con su esfera personal, pero nunca había analizado su amistad con la madre de Tamara Falcó.

Juan ha asegurado: «Yo soy muy amigo de la Preysler. He estado muchas veces en su casa». Hace unos días contamos en LOOK que Isabel tiene una gran capacidad para ser anfitriona. Ha invitado a la prensa a su residencia en varias ocasiones y siempre ha estado a la altura. Vive en la urbanización Puerta de Hierro y algunos se refieren a su casa como «Villa Meona» debido a la cantidad de baños que hay en su interior.

Delante de las cámaras de la agencia Gtres, Juan Salazar ha hablado precisamente de esto. «Yo pregunté: ¿Hay algún servicio por aquí? Y me dijeron: uno no, hay 20».

Vuelven Los Chunguitos

Los Chunguitos después de un evento. (Foto: Gtres)

Juan y su hermano José dieron vida a los Chunguitos, un proyecto musical que les reportó grandes alegrías, pero hace cuatro años que no se suben juntos a un escenario. El grupo está disuelto, igual que le ha pasado a otros artistas como Andy y Lucas o Sonia y Selena. Sin embargo, los hermanos de las Azúcar Moreno han logrado reconducir la situación y quieren volver. Lo harán por todo lo alto y ya tienen fecha.

Salazar, durante el partido benéfico de la Fundación Theodora, ha anunciado que el 19 de febrero regresará con su hermano a Las Ventas y, cuando le preguntan si invitará a Isabel Preysler y a Tamara Falcó responde: «Por supuesto».

El artista ha asegurado que el regreso de Los Chunguitos va a ser «muy fuerte». Todavía quedan algunas semanas, pero ya lo tienen todo pensado y más pronto que tarde se reencontrarán con su querido público en un lugar emblemático. Hay mucha expectación, pero son grandes profesionales y sabrán cómo comportarse. Siempre lo han hecho. Además, cuentan con el apoyo de Toñi y Encarna.