La jugosa fortuna por la que Lola Índigo se puede permitir un año sabático

Lola Índigo ha conseguido en poco más de 8 años, -la conocimos durante su paso por Operación Triunfo 2017-, construir un verdadero modelo de negocio que va más allá de la música. Y es que si bien las reproducciones en reconocidas plataformas de música, junto con los conciertos y las colaboraciones con otros artistas, son una parte bastante importante de su trabajo, no lo son todo.

Sobre todo, porque la cuantiosa fortuna con la que ha conseguido hacerse con apenas 33 años, también proviene de su capacidad de influencia en redes sociales. Así, cabe destacar que la artista se ha convertido en un gran reclamo para las marcas, que resultan una importantísima fuente de ingresos.

Lola Índigo y sus bailarinas. (Foto: Gtres)

Para empezar, se estima que con su concierto en el Santiago Bernabéu de 2024 pudo haber generado más de tres millones de euros, con la venta de más de 60.000 entradas. Y, mientras que en 2019 la cantante reconocía tener unos 50.000 euros ahorrados, no cabe duda de que esa cifra se ha multiplicado en los últimos años. Tanto es así, que puede permitirse llevar una vida bastante tranquila y sin preocupaciones.

Lola Índigo, más allá de los escenarios

Además, a nivel estratégico ella misma ha reconocido que algunos de los anuncios más importantes de su carrera los ha hecho a través de las redes sociales. Al igual que el merchandising, que también ocupa un papel realmente relevante a la hora de obtener ganancias. De esa forma, todas las camisetas, accesorios y artículos que compran los fans, resultan en un ingreso adicional. De hecho, recientemente veíamos a la cantante lanzar al mercado su propia muñeca Bratz, lo que ha despertado verdaderas pasiones entre sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por lola indigo (@lolaindigo)

Pero eso no sería todo, ya que más allá de todo lo referente a lo que su trabajo, Lola también ha ido haciendo inversiones con lo ganado. De hecho, comenzaba a invertir en diversas AIE, (asociaciones de interés económico). Es decir, un proyecto específico que necesita fondos y en el que un grupo de inversores se unen para sacarlo adelante. Comenzando por «PDS y amigos AIE» en 2023, «Haciendo Malabares AIE» y «Serrín en las venas AIE» en 2024 y «La poética del horror AIE» en 2025.

Por otro lado, en el ámbito inmobiliario Índigo es la orgullosa propietaria de nada menos que de cuatro pisos. Sin embargo, decidía vender uno de ellos para poder comprarse su primera casa.

Lola Índigo cantando en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Además, la cantante también es administradora única de Nave Dragón SL, una sociedad que daba de alta en 2024 y dedicada a la «producción y organización de espectáculos y actuaciones de todas clases y de representaciones teatrales o musicales», según se detalla en el Registro Mercantil.

Todo esto demuestra que Lola puede tomarse un año sabático sin tener que preocuparse por sus ingresos. Recientemente, la cantante comunicaba su decisión de tomarse un descanso en medio del caótico ritmo que lleva en su exitosa carrera. Así se lo confesaba a sus fans durante el Coca Cola Music Experience, en el que fuese uno de sus últimos conciertos.