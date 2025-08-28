La inesperada reacción de los príncipes de Gales al compromiso de Taylor Swift

La noticia del compromiso de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce tras dos años de relación ha generado multitud de reacciones en todo el mundo. Reacciones que, por cierto, han llegado hasta la casa real británica. Los hijos de los príncipes de Gales son seguidores de la cantante, de hecho, la princesa Carlota tiene varias pulseras de la amistad que ha ido regalando a miembros de su familia, entre ellos, el rey Carlos III.

Aunque no es habitual que desde la cuenta oficial de la familia real se emita ningún tipo de mensaje en estas circunstancias, Kate Middleton y el príncipe Guillermo no han querido perder la oportunidad de felicitar a la pareja. No se sabe si en privado se han puesto en contacto con Taylor y Travis, pero lo que sí es cierto es que han reaccionado a la publicación con el anuncio del compromiso.

Los príncipes no han hecho ningún comentario al post, pero sí que le han dado me gusta. El anuncio acumula ya millones de reacciones y ha batido récords. No hay que olvidar que Taylor Swift es mundialmente conocida entre cuyos fans se encuentran ciudadanos normales, pero también personas destacadas, como los propios príncipes.

Royals y swifties

De hecho, el pasado verano el príncipe Guillermo acudió a uno de los conciertos que la artista dio en Wembley. El futuro rey asistió con sus hijos mayores y se le pudo ver muy animado y bailando al ritmo de la música. Después, Guillermo, Jorge y Carlota tuvieron la oportunidad de conocer a Taylor Swift, con quien se hicieron un selfie que luego publicaron en redes sociales.

La foto del príncipe Guillermo con sus hijos y Taylor Swift. (Foto: Redes Sociales)

La princesa de Gales no estuvo en el concierto, ya que aún se encontraba en medio de su tratamiento para el cáncer. Tampoco el príncipe Luis, que se quedó con su madre.

Meses después, el prometido de la artista reveló en su podcast cómo había sido el encuentro con los royals, ya que él, aunque no aparecía en la fotografía, también estaba en el concierto: «Debo decir que el príncipe Guillermo estuvo fantástico, pero lo mejor fue la princesa Carlota. El príncipe Jorge también estuvo genial. Fue tan adorable. Ella era una superestrella. Tenía una chispa, hacía preguntas… Me encanta cuando los padres les piden a sus hijos que estén presentes, que se expresen… Los animan a tomar la iniciativa en la conversación», contó Travis Kelce.

Taylor Swift con el príncipe Guillermo y Bon Jovi. (Foto: Gtres)

El príncipe de Gales y Taylor Swift se conocen desde hace más de una década. La cantante participó en 2013 en un evento benéfico en el Palacio de Kensington en el que también estuvo Jon Bon Jovi. Swift animó a Guillermo a subir al escenario a cantar un tema de Bon Jovi y el heredero hizo lo que pudo en esta situación que le sacó por completo de su zona de confort. Él mismo habló de ello después: «Me sentía como un cisne, intentando mantener la compostura por fuera, pero por dentro, mis piernas remaban a toda velocidad. Mucha gente podría pensar que me siento cómodo en el escenario. Cuando doy discursos y cosas así, ya he dado tantos, que no me suponen ningún problema. Pero no he cantado. A veces, cuando te sacan de tu zona de confort, tienes que adaptarte», dijo.