La Reina Letizia vs. Isabel Preysler: el inesperado duelo de estilo de final de año

Isabel Preysler se ha hecho con el título «mujer más elegante del 2025», ensalzándose incluso por encima de la mismísima Reina Letizia, según la opinión de los usuarios y de un jurado experto de diseñadores compuesto por nombres tan destacados como Ana Locking, Jorge Redondo o Juan Avellaneda.

Una lista que estaría compuesta por «mujeres estupendas, admiradas por su estilo y su saber estar», y escogidas mediante un exhaustivo sistema de puntuación hasta quedar reducida a veinte candidatas. Los diseñadores emitieron diez votos, considerándose el doce como la máxima puntuación y un punto como la mínima. Después, la clasificación se sometió a una votación en la web de la revista ¡Hola!, donde los lectores establecieron un ranking con las 20 más votadas.

Isabel Preysler. (Foto: Gtres)

El duelo de estilo entre Isabel Preysler y Letizia

Así, en lo más alto del podio tenemos a Isabel Preysler, consagrada como la gran favorita y en medio de un año muy relevante para ella. Y es que la reina de corazones acaba de publicar sus memorias bajo el título de Mi verdadera historia, donde habla sin tapujos sobre sus vivencias y los amores de su vida. Para los diseñadores queda claro el motivo por el que la han escogido, y es que «lleva muchísimos años siendo uno de los personajes más elegantes de nuestro país», asegura Jorge Redondo. «Alguien con un estilo innato, del que no se compra». De igual modo, la califican como «historia vida de la moda». «Isabel es una mujer que conquista siempre y acierta», apunta Nacho Aguayo, quien también destaca que «ha sabido evolucionar su estilo a lo largo de los años, estando siempre actual y acorde a la ocasión. Es impecable siempre».

La reina Letizia. (Foto: Gtres)

En segundo lugar tendríamos a la Reina Letiza, de la que Nacho Aguayo destaca la apuesta que siempre hace por las marcas españolas. «Está llevando la moda de España a un punto más internacional», sostiene el diseñador. Una opinión que también comparte Alvarno, quien considera que Letizia es una «de las mejores embajadoras de la moda made in Spain» alrededor del mundo. Mientras que, por otro lado, Roberto Verino se centra en su elegancia gracias a la que conseguido convertirse en una auténtico «referente de estilo». Al mismo tiempo que Jorge Redondo hace énfasis en «su estructura corporal, su actitud y su saber estar como pura elegancia». Con el paso del tiempo, concluyen que la Reina ha sabido encontrar su propio estilo y es capaz de ofrecer looks realmente espectaculares.

Nieves Álvarez. (Foto: Gtres)

Un ranking compuesto por las mujeres más elegantes

En el tercer puesto tenemos a Nieves Álvarez, de la que subrayan que ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre glamour y clase. «Tiene una presencia que llena cualquier espacio, pero nunca necesita alzar la voz», comenta Juan Avellaneda. Al igual que Roberto Verino, quien ve a la modelo como «un icono de la moda española, símbolo de la elegancia dentro y fuera de España». Y es en opinión de Jorge Redondo, todo lo que luce Nieves, «lo eleva a la máxima potencia». El resto del ranking está compuesto por otras figuras como Eugenia Silva, Inés Domecq, Marta Ortega, Sofía Palazuelo o Mónica Cruz.