De Nieves Álvarez a Pablo Alborán y Nuria Fergó: los elegantes looks de los Premios Madame Figaro 2025

Este lunes 17 de noviembre, la capital ha acogido una de las galas más estilosas de la temporada: la entrega de los Premios Woman Madame Figaro. Se trata de unos galardones que este 2025 han celebrado su cuarta edición y que sirven como homenaje a personas extraordinarias de diferentes ámbitos como la moda, el arte y la cultura.

En esta ocasión, multitud de rostros conocidos se han desplazado hasta el Casino de Madrid (ubicado en la calle Alcalá número 15) vistiendo sus mejores galas. Algo que, como no podía ser de otra manera, ha convertido la alfombra roja del evento en un auténtico desfile de elegancia y tendencias, siendo el momento que más atención ha captado tanto por los presentes como por los aficionados de la moda.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Nieves Álvarez ha sido una de las premiadas de la gala, y es por ello por lo que se ha decantado por un espectacular vestido para la ocasión. La prenda está formada por un top dorado de lentejuelas de palabra de honor y una falda larga negra. En la cintura, cuenta con un añadido de volantes a juego. En cuanto al peinado, la presentadora ha optado por recogerse la melena en un tirante moño que hacía que resaltaran los pendientes en forma de varios rectángulos unidos.

Pablo Alborán

Pablo Alborán en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Pablo Alborán está en uno de sus mejores momentos profesionales. Tras su debut como actor en la segunda temporada de Respira, el cantante ha asistido a estos glamurosos premios con un elegante traje en color chocolate que ha acompañado con una camisa blanca y unos zapatos de vestir a juego.

Nuria Fergó

Nuria Fergó en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Nuria Fergó ha sido otra de las asistentes a los Premios Madame Figaro 2025 que no han pasado desapercibidas. Para la ocasión, ha elegido un largo vestido de satén, en color azul cielo, con un llamativo escote central y unas mangas largas y fluidas con aberturas.

Isabelle Junot

Isabelle Junot en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Semanas después de anunciar que se encuentra esperando a su segundo hijo en común con Álvaro Falcó, Isabelle Junot se ha desplazado hasta el Casino de Madrid para vivir en primera persona estos premios. Al igual que Pablo Alborán, la influencer también ha escogido el marrón chocolate para enfundarse en un ceñido vestido largo que ha dejado al descubierto su incipiente tripa de premamá.

Adriana Abenia

Adriana Abenia en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Adriana Abenia ha optado por un look arriesgado, compuesto por un vestido largo negro con cola y un original escote curvo que deja al descubierto los hombros.

Aitana Sánchez-Gijón

Aitana Sánchez-Gijón en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Siendo fiel a su buen gusto por la moda, Aitana Sánchez-Gijón ha lucido un vestido bicolor en blanco y negro con tirantes al cuello adornados con pedrería. Un detalle que aporta un aire de sofisticación al outfit.

Más allá de los mencionados, también han posado en la alfombra roja del evento Ana Guerra, Eugenia Osborne, Esmeralda Moya, Álvaro Muñoz Escassi, Carolina Marín y Mónica Hoyos junto a su hija Luna, entre otros muchos.