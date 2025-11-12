Esta noche, Pablo Alborán regresa a El Hormiguero para ofrecer una de las entrevistas más esperadas del año, en la que repasará tanto su trayectoria artística como los momentos más personales de su vida. El cantante malagueño llega tras un año lleno de conciertos, reconocimientos y la publicación de su nuevo disco, KM0, así como su debut en la serie de Netflix Respira, donde demuestra su versatilidad más allá de la música. Durante su visita, hablará sobre el proceso creativo de sus últimos temas, compartirá anécdotas de su gira y mostrará su faceta más cercana y divertida, prometiendo una velada llena de emoción y buena música.

Pablo Alborán nació en Málaga en 1989 y desde muy joven mostró su pasión por la música. Su familia, especialmente su hermano Salvador, ha sido un apoyo constante, regalándole su primera guitarra y acompañándole en cada paso de su carrera. Gracias a plataformas digitales como YouTube y MySpace, Alborán dio sus primeros pasos en la industria musical, hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes del panorama español. Con seis discos de estudio, colaboraciones con figuras como Alejandro Sanz, Ana Mena o Sebastián Yatra y un Goya por su canción de Palmeras en la nieve, su voz y sensibilidad se han convertido en un referente intergeneracional.

Pablo Alborán en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Más allá de su faceta profesional, Pablo ha sabido mantener un perfil personal discreto. En 2020, sorprendió a sus seguidores al hablar públicamente sobre su orientación sexual, con un mensaje de normalidad y aceptación que fue ampliamente celebrado: «Soy homosexual. No pasa nada. La vida sigue igual», dijo en un vídeo que se viralizó rápidamente. Aunque mantiene sus relaciones sentimentales lejos del foco mediático, ha construido un hogar en Boadilla del Monte, un refugio que refleja su amor por la naturaleza y la tranquilidad. Su chalet combina minimalismo y calidez, con grandes ventanales, un jardín con piscina, zonas de descanso al aire libre y una decoración cuidada que integra plantas y luz natural, creando un espacio ideal para la creatividad y el descanso.

La casa también alberga un estudio de grabación profesional con dos alturas, piano de cola, teclados, guitarras y mesas de mezcla, donde Pablo compone y produce buena parte de su música. Junto a este, un vestidor amplio y luminoso completa la vivienda, con estanterías de madera, espejos y asientos centrales que reflejan su gusto por la organización y el orden. Cada detalle de su hogar refleja la intención de equilibrar funcionalidad y estética, un reflejo de la personalidad del artista: sensible, meticuloso y cercano.

En esta etapa de su carrera, Pablo Alborán combina con maestría su música y su reciente faceta como actor en Respira, mientras se prepara para una nueva gira internacional. Su nuevo disco KM0 refleja la madurez artística alcanzada tras más de una década de éxitos, con canciones que fusionan pop, balada y flamenco contemporáneo, y letras cargadas de emoción que conectan con millones de fans. A través de sus redes sociales, el malagueño comparte fragmentos de su vida, su casa y su proceso creativo, acercando a su público a su mundo personal sin perder la privacidad que siempre ha cuidado.

Esta noche en El Hormiguero, Pablo Alborán promete abrirse como nunca, repasando su carrera, su vida personal y los proyectos que tiene por delante. Será una oportunidad única para conocer al artista detrás del fenómeno musical, descubrir cómo vive uno de sus mejores momentos profesionales y cómo logra equilibrar su vida personal con la intensa vorágine de conciertos, grabaciones y compromisos internacionales.